In Dietwil entscheiden die Stimmberechtigten am 10. Juni an der Gemeindeversammlung über einen Kredit von 2 Mio. Franken für die Sanierung der Mehrzweckanlage. Die Gemeinde informierte, warum eine zusätzliche zweite Halle oder ein Abriss plus Neubau ungeeignet wäre. Vereine sind nicht zufrieden damit.