Schützenfest 2023 Die Freiämter wählen Remiger Wein für die Schützen aus dem ganzen Aargau In der Bogenhalle des Klosters Muri stellte das Oberfreiämter Organisationskomitee unter Beat Brun den Festwein für das Aargauer Kantonalschützenfest 2023 vor. Die Wahl fiel auf das renommierte Weingut Hartmann in Remigen.

2023-OK-Präsident Beat Brun (Mitte) bei der Festweinpräsentation zusammen mit Weinbauer Bruno Hartmann (rechts) und Hans Holenstein, OK-Mitglied des Kantonalschützenfestes 2017. zvg

In einem Jahr findet der erste Wettkampf des Schützenfestes im Festzentrum Benzenschwil statt. Am 22. Juni 2023 beginnt das 31. Aargauer Kantonalschützenfest mit dem Behörden- und Sponsorenschiessen.

OK-Präsident Beat Brun freute sich sehr, in Muri jüngst mit der Festweinpräsentation einen weiteren Meilenstein in der Vorbereitung zu setzen. Angebaut und gekeltert werden die Weine auf dem Weingut Hartmann in Remigen im unteren Aaretal.

Spezielle Etiketten für das Kantonalschützenfest

Als Festweinpaar wählte das OK einen roten und einen weissen «Capra». Die Flaschen werden mit einer speziellen Etikettierung versehen und so für das Schützenfest gekennzeichnet. Der Rote ist ein reiffruchtiger und würziger Blauburgunder und ein ausgewogener, naturbelassener Genuss.

Sein blondes Pendent wird aus neuer Produktion hergestellt und im kommenden Frühjahr verfügbar sein. «Es wird eine Cuvée, mehr will ich noch nicht verraten», erklärte Bruno Hartmann bei der Präsentation. Das Remiger Weingut liefert drei weitere Weine.

Einer ist der Rotwein «Salvia», ein gut strukturierter Blauburgunder mit geschmeidiger Eleganz und himbeerartigen Aromen. Der würzig spritzige Weisswein «Viola» macht seinem Namen «Veilchen» mit dem feinen Bukett alle Ehre. Ausserdem steht ein exotisch-eleganter Weisser, ein Sauvignon blanc, auf der Schützenfest-Getränkekarte.

Anspruchsvolle Logistik mit den Festplätzen

In enger Zusammenarbeit mit Staubli Getränke in Muri wird die Verfügbarkeit in allen Festwirtschaften während der dreier Schiesswochenende sichergestellt. Bei den erwarteten 6000 Teilnehmenden ist die Logistik eine Herausforderung.

Je nach Witterung wird mehr Rot- oder Weisswein konsumiert. «Von den ausgewählten Weinen haben wir genügend an Lager, um den Bedarf abzudecken», versicherte Hartmann bei der Lancierung des Festweins.