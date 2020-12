Schüler erhielten anonymen Brief mit Vorwürfen gegen Schulleiter

Viele Schülerinnen und Schüler der Bezirksschule Bremgarten haben am Mittwoch wohl nicht schlecht gestaunt. Sie erhielten ein anonymes Schreiben zugespielt, in welchem Anschuldigungen gegen den Bezirksschulleiter und den Gesamtschulleiter erhoben werden. Im Kern der Vorwürfe und des zweiseitigen Briefes, welcher der AZ vorliegt, geht es um das Verhalten der Angeschuldigten in ihrer Funktion als Vorgesetzte.

Der oder die Urheber des anonymen und nur mit «Herzliche Grüsse» unterzeichneten Briefes geben in der Einleitung vor, eine grössere Gruppe des Kollegiums zu sein.

Die Schulpflege Bremgarten reagierte noch am Mittwoch mit einem Schreiben an die Eltern der Bezschüler. «Diese Vorwürfe sind für die betroffenen Personen ehrverletzend und beleidigend», heisst es. Schon im Frühling sei ein ähnliches Schreiben in anonymer Form ausschliesslich an die Schulpflege geschickt worden.

Vorwürfe wurden im Kollegium aufgearbeitet

Schulpflege-Co-Präsident Andreas Rauch erklärt der «Aargauer Zeitung»: «Wir sind grundsätzlich der Auffassung in der Schulpflege, dass wir auf anonyme Nachrichten nicht eingehen. Dennoch informierten wir im Frühling den Bezirksschulleiter über den Erhalt des Briefes. Auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin wurden die Vorwürfe dann im gesamten Kollegium in einem Prozess aufgearbeitet und alle Ergebnisse offen dargelegt.» Die erhobenen Vorwürfe hätten sich als haltlos herausgestellt und die Urheber bekannten sich nicht zu ihren Aussagen.

«Die Schulpflege Bremgarten toleriert anonyme Vorwürfe nicht. Sie spricht dem Bezirksschulleiter und dem Gesamtschulleiter das uneingeschränkte Vertrauen aus», teilt die Behörde mit. Zudem werde bei der Kantonspolizei Anzeige wegen Verleumdung und übler Nachrede erstattet.

«Weg über die Schüler ist nicht akzeptierbar»

Der oder die Verfasser des aktuellen Briefes scheinen diesen nach dem abgeschlossenen Prozess explizit ergänzt zu haben, um auch den Gesamtschulleiter zu attackieren. Andreas Rauch findet dieses Verhalten traurig. «Es schadet der Schule. Man setzt das Kollegium so unter Druck. Gerade in dieser Covid-Zeit, in der es für die Lehrer sowieso schwierig ist, ist dies Gift fürs Team. Zudem wählten die Urheber den Weg über die Schüler, was absolut nicht akzeptierbar ist. Wir haben auch Elternreaktionen erhalten, die dies ein No-Go finden», sagt er. Über die Ziele der Verfasser könne nur spekuliert werden.

Schon 2014 kursierten anonyme Briefe an der Schule Bremgarten. Damals waren es angeblich Eltern, die sich über einen Lehrer beschwerten.