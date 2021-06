Fischbach-Göslikon

Schreckmoment: Aargauerin findet Schlange in ihrer Wohnung

Diesen Nachmittag wird Yolanda Regez so schnell wohl nicht vergessen. Sie fand am Montag eine grosse Ringelnatter bei sich in der Wohnung. Beamte von der Kantonspolizei Aargau entfernten das Reptil schliesslich.