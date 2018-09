«Es ist doch zum Lachen», meinte Peter Christen von der SVP in der kurzen Beratungspause vor dem letzten Traktandum des Abends, «da winkt der Einwohnerrat in einer Viertelstunde Geschäfte durch in der Höhe von zweieinhalb Millionen, um dann wegen ein paar Schrebergärten dreimal so lange zu diskutieren. Das glaubt doch keiner...» Tatsächlich war es dem Einwohnerrat an seiner gestrigen Sitzung nicht schwer gefallen, dem Verpflichtungskredit für den Ersatzbau der Strassenbrücke Unterdorfstrasse in Anglikon zuzustimmen.

36 Räte waren dafür, die 565'000 Franken für eine neue Brücke über die Bünz auszugeben. Nur eine Rätin enthielt sich der Stimme. Die Fakten sprechen eindeutig für den Ersatzbau. Der Bericht des Gemeinderates machte klar, dass eine blosse Instandsetzung der Brücke zwar nur 250 000 Franken kosten würde, dies aber mit einer Kostengenauigkeit von nur +/- 30 Prozent bei einer zu erwartenden Restnutzdauer von gerade mal 20 Jahren. Da war es den Räten dann schon sicherer, eine neue Brücke mit einer Nutzungsdauer von 100 Jahren zu kriegen, deren Baukosten auf +/- 10 Prozent genau festgelegt werden können.

Projekt Halde ist ein «Chnorz»

Zwei, drei kritische Töne mehr gab es dann aus den Fraktionen bei den Stellungnahmen zum Verpflichtungskredit für die Projektierung der Sanierung und des Teilneubaus des Schulzentrums Halde. Gemeindeammann Arsène Perroud war bei der Beantwortung der einen oder anderen Frage gut anzumerken, dass er das für Wohlen doch leidige Thema nun endlich auf dem nun einmal eingeschlagenen Weg bearbeiten und zu einem Ende bringen will. Darum erinnerte er die Versammlung auch daran, dass sie bei der letzten Abstimmung in diesem Zusammenhang der Generalplanersubmission zugestimmt habe.

Nun sei das Siegerteam gefunden und der Projektierungskredit sei als nächster, logischer Schritt ganz einfach nötig. Thomas Geissmann (FDP) wies in seinem Votum allerdings darauf hin, dass es schon komisch sei, wenn man wisse, dass man nun endlich einen neuen Garten erhalte, aber keine Ahnung hätte, wer denn der Gärtner sei. Perroud nannte die Siegerin des Submissionsverfahrens schliesslich: die Batimo AG Architekten SIA, Zofingen.

Einzig Samuel Keller (FDP) sprach sich gegen das ganze Projekt aus, nannte es sehr direkt einen «Chnorz» und stimmte gegen den Antrag, den der Rest der Versammlung allerdings mit 36 Stimmen bejahte. Der Verpflichtungskredit von brutto 1,87 Mio. Franken ist gesprochen.

Schrebergärten auf Bauland

Die anschliessend traktandierte Motion der CVP, vorgestellt von Ruedi Donat, war vom Gemeinderat schon zur Übernahme angekündigt. Doch da hatte wohl niemand damit gerechnet, dass die Einwohnerräte plötzlich rechnen. 21 von ihnen hatten die Motion am 25. Juni unterschrieben. Damals war ihnen allerdings nicht klar, dass Schrebergärten per Bestimmung in der öffentlichen Bauzone zu liegen haben. Die Wohler Schrebergärten an der Turmstrasse und im Wilermoos gedeihen auf Land der Ortsbürger. Diese möchten nun wohl, dass die Einwohnergemeinde für passende Schrebergartenparzellen sorgt, weil der Mietvertrag mit dem Schrebergartenverein im Oktober 2020 ausläuft und das Gewerbeland im Wil erschlossen werden soll. 20 Räte stimmten dem Antrag der FDP zu, die Motion nicht zu überweisen. Die Gärten bleiben vorerst also bei den Ortsbürgern.

Mit einer dringlichen Motion wollte die CVP auch noch für neuen Schulraum im Dorfteil Anglikon sorgen. «Wenn wir nicht sofort aktiv werden, dann bezahlen wir nochmals fünf Jahre eine zu hohe Miete für den Kindergarten Wohlermatte», argumentierte CVP-Präsident Harry Lütolf. Die Versammlung folgte ihm nicht. Sie wies die Dringlichkeit der Motion ab und übergab sie damit ins reguläre Verfahren.