Schpittelturm-Clique verliert fast alles in den Flammen

Montag vergangene Woche: Gegen 22.15 Uhr wurde ein Brand in einer grösseren Lagerhalle in Bremgarten gemeldet. Die Feuerwehren Bremgarten, Zufikon, Wohlen und Mutschellen hatten mit vereinten Kräften den Brand im Gebäude, das sich in der Nähe des Pfarramtes und der Stadtkirche befindet, schnell unter Kontrolle. Dennoch: Der Schaden am Gebäude ist immens. Davon betroffen sind zwei Bremgarter Vereine, die dort Material gelagert hatten: der Jugendzirkus Arabas und die Schpittelturm-Clique.

Der negative Höhepunkt einer schwierigen Fasnacht

Die Fasnächtler informierten zwei Tage nach dem Brand auf ihrer Facebook-Seite über den angerichteten Schaden: «Wir sind schockiert, zutiefst bestürzt und einfach nur traurig. Unsere geliebte Turbine, unser Lager, unsere Bastelwerkstatt ist gestern den Flammen zum Opfer gefallen.» Weiter schreibt die Fasnachts-Clique: «Nachdem die Fasnacht für uns schon nicht einfach war, ist dies nun der negative Höhepunkt. Wir wissen zurzeit nicht, wie weiter. Wir danken den Feuerwehrleuten für den raschen Einsatz, ihr habt gute Arbeit geleistet.»

«Wir sind jetzt obdachlos», führt Präsident Sandro Schmid gegenüber dem Regionalsender TeleM1 weiter aus. Man wolle ja für die Fasnacht in der Gemeinde basteln, das sei jetzt nicht mehr möglich. Wie es weitergeht, wissen sie noch nicht. «Wir brauchen einen geschützten Raum in der Region, damit wir für die Fasnacht malen und zeichnen und sie überhaupt durchführen können», sagt Sandro Schmid.

Seiltanz-Training ist ohne den Raum schwierig

Auch der Jugendzirkus Arabas, der dieses Jahr sein 25-Jahr-Jubiläum feiert, ist vom Feuer betroffen. Er hatte viele Geräte in der Halle gelagert. Beim Ausräumen am Wochenende machte sich der Leiter des Jugendzirkus Arabas, Martin Indlekofer, ein Bild. Als er vom Brand erfahren habe, habe er an das Material gedacht, das im Raum lagerte, und ob man jetzt alles ersetzen müsse. Doch Indlekofer hält gegenüber TeleM1 fest: «Sachen ersetzen kann man immer, ich bin froh, dass sonst niemand zu Schaden kam.» Trotz Glücks im Unglück: Der Jugendzirkus braucht möglichst rasch einen neuen Raum. Schwierig sei momentan vor allem das Seiltanz-Training, wofür man jetzt keinen passenden Ort mehr habe. «Wir versuchen es behelfsmässig mit einem kleinen Trainingsseil, das ist aber halt nur halbe Post», sagt Martin Indlekofer.

Weshalb es in der Nacht auf Dienstag brannte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (az)