Schon wieder ein Unfall in der glatten «Galgenhau-Kurve»: An zwei Autos entsteht Totalschaden

Der Unfall ereignete sich am Montagabend kurz vor 18.30 Uhr auf der Hauptstrasse zwischen Wohlen und Bremgarten, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Dabei fuhr eine 23-jährige Frau in einem Hyundai in Richtung Bremgarten. In der sogenannten Galgenhau-Kurve, einer Rechtskurve im Wohler Wald, verlor sie auf eisglatter Fahrbahn die Herrschaft über den Wagen. Dieser schleuderte auf die Gegenfahrbahn und stiess dort mit einem Volvo zusammen.