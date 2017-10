Lastwagen und Kleintransporter stehen dicht nebeneinander vor dem Hintereingang der Laufenburger Stadthalle. Zwei Männer hieven einen sperrigen Karton von der Ladefläche und schleppen ihn zusammen in die Stadthalle. Dort ist es eng und laut. Hämmer und Schlagbohrer dröhnen, Stromkabel und Teppichböden werden verlegt und Palettroller hin- und hergezogen. Die Standaufbauarbeiten für die Laufenburger Herbstmesse (Hela), die am Freitag um 16 Uhr startet, laufen auf Hochtouren.

«Bis Freitag um 12 Uhr muss alles fertig sein. Dann bleiben noch ein paar Stunden Zeit, um die komplette Stadthalle und den Aussenbereich bis zur Eröffnung besenrein zu machen», sagt Hela-Bauchef Martin Essig, der bereits am Montag mit drei Helfern begonnen hat, die Bühne der Stadthalle abzumontieren und die Trennwände für die Gewerbestände aufzustellen. Herausfordernd für Essig ist es, die Anordnung der Stände so zu machen, dass der Platz in der Stadthalle optimal genutzt werden kann: «Alles perfekt einzuteilen, ist wie ein grosses Puzzle zu lösen», sagt Essig.