Die Zeiten mit Etagentoilette und -bäder im West-Flügel des ehemaligen Klosters Gnadenthal gehören bald der Vergangenheit an. Im Zentrum für Pflege und Betreuung Reusspark in Niederwil wird ein Wohnbereich mit 29 Betten für Frauen und Männer modernisiert und den heutigen Erfordernissen an Pflegeplätze angepasst. Das heisst, jedes der neuen und der sanierten Zimmer verfügt künftig über eine eigene Nasszelle mit Dusche und WC.

Die Bauarbeiten haben im Frühsommer 2018 begonnen und kommen gut voran. «Die Kosten werden sich im Rahmen des von der Generalversammlung des Vereins Gnadenthal am 19. Mai 2017 bewilligten Kredits von 10 Millionen Franken bewegen», war von Direktor Thomas Peterhans zu erfahren. «Es wird ein qualitativ gutes Umfeld für die betagten Bewohnerinnen und Bewohner im West-Flügel geschaffen.» Mit dem Aus- und Umbau wird aber gleichzeitig einmal mehr auch sehr viel dafür getan, das Baudenkmal Kloster Gnadenthal für die Zukunft zu bewahren.

Neue Zimmer, neue Dachlukarnen

Die aktuelle Bauetappe im Reusspark, in dem Gebäudeteil, der auch als Justen-Flügel bekannt ist, beschränkt sich nicht bloss auf die Sanierung, sondern beinhaltet den Einbau neuer, zusätzlicher Einzelzimmer im bisher ungenutzten zweiten Obergeschoss des Reuss-Flügels. Auch dort weisen die mit insgesamt vier neuen Dachlukarnen versehenen Räume behindertengerechte Nasszellen auf. Die neue Zimmerstruktur erstreckt sich über alle drei Stockwerke des gesamten Gebäudeflügels. Für die neuen Nasszellen, die zentralen Pflegebäder, die Ausgussräume sowie Toilettenanlagen für Personal und Besucher auf allen Etagen musste zusätzliche Fläche geschaffen werden, denn man wollte die Anzahl der Betten nicht verringern. Und das liess sich nun, wie erwähnt, im leergestandenen Stockwerk mit fünf zusätzlichen Zimmern realisieren.