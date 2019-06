Auslöser des Ganzen war der Schlagerwahnsinn, der am kommenden Samstag durch Bremgarten in Richtung Casinoplatz rollen wird. «Wir haben uns gefragt, wie wir all die Schlagerfans verpflegen wollen», berichtet Stephan Troxler, OK-Präsident des Reuss Food Festivals und Präsident von Bremgarten Tourismus. «Wir haben dann Gastronomen, Vereine und Gewerbe in der Region angefragt, ob sie etwas beisteuern könnten. Der Rücklauf war so gewaltig, dass für uns schnell klar war, dass wir dieses tolle Angebot nicht nur an einem Tag machen wollen.»

Am Reuss Food Festival wird man sich buchstäblich durch die Welt schlemmen können. An 13 Essständen werden Köstlichkeiten aus Thailand, Ungarn, Uruguay, Italien, Amerika, Spanien, Indien und Brasilien angeboten. Wer mehr die einheimische Küche sucht, findet diese in Raclettebroten, Fischspezialitäten, dreierlei Fleischspiessen oder Wurstigem mit Beilagen. Zum Dessert kann man aus diversen Rahmglacés und Sorbets auswählen. Vier weitere Stände versorgen die Besucher mit der notwendigen Flüssigkeit. Der erste lockt mit Kaffee in sämtlichen Zubereitungsarten, aber auch mit Tee und heisser Schokolade. Die anderen drei heissen Bierwagen-Bar, Panorama-Bar und Container-Bar. «Ja gibt es denn etwas Schöneres, als am kühlen Fluss ein kühlendes Getränk zu geniessen?», fragt Troxler in Hinblick auf das angekündigte Sommerwetter der nächsten Tage rein rhetorisch.

Das Reuss Food Festival spannt aber nicht nur kulinarisch eine weite, weltumspannende Brücke, es setzt auch musikalisch auf Kontraste. Gehört der Samstag ganz und gar dem Schlager, sind es Mittwoch, Donnerstag und Freitag durchaus rockige und hiphopige Töne, die den Besuchern via Ohren in die Beine fahren. Dabei heizen am Mittwoch die Freiämter «Roadmaster» ein, während am Donnerstag Franziska Hauser und ihre Band den Takt angeben. «Dr. Volt» führt den Starkstrom schon im Namen, wird also dafür sorgen, dass der Funke überspringt. Für zusätzliche Bewegung sorgen die Shows von Gymfit Zufikon und der Tanzfabrik Bremgarten.

Reuss Food Festival auf der Badstrasse, zwischen Reuss und Casino. 26. und 27. Juni, 17 bis 24 Uhr; 28. Juni, 17 bis 1 Uhr; 29. Juni, 16 bis 1 Uhr.