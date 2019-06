Beim Schlagerwahnsinn gab’s aber nicht nur ordentlich was auf die Ohren, live und ab Konserve, sondern mindestens so viel für die Augen. Orange, gelb, grün und blau waren die vorherrschenden Farben.

Am Samstag versammelten sich zum ersten Mal die Fans Deutscher Ohrwürmer am Obertorplatz, um anschliessend im lüpfigen Viervierteltakt durch die Altstadt in Richtung Casino zu ziehen. Stefan Roos, René Bisang und Jessica Ming hatten dafür gesorgt, dass die Stimmung schon vor der Schlagerrallye dem Siedepunkt nahe war – den Rest erledigte die heisse Sommersonne.

Geschlafen hat die OK-Präsidentin des Schlagerwahnsinns, Esther Lattmann, in den vergangenen Wochen nur sehr wenig, und die durchfeierte Nacht vom Samstag auf den Sonntag manifestierte sich in einer Stimme, die eindeutig näher bei Gunter Gabriel als bei Mary Roos lag: «Wir sind mehr als zufrieden.

Das Organisationskomitee würde sich freuen, sagt die angefressene Schlagerfreundin, wenn sich noch ein paar zusätzlich Helfer meldeten, die das OK in einzelnen Organisationsaufgaben unterstützten. Unter der Nummer 079 468 96 05 nimmt Lattmann gerne entsprechende Angebote entgegen.

Vom Mittwochabend und bis zum letzten Schlagerton in der Samstagnacht duftete es an der Bremgarter Riviera ganz verführerisch nach Genüssen aus aller Welt. Das erste Reuss Food Festival, das quasi den kulinarischen Rahmen des Schlagerwahnsinns lieferte, kam beim Publikum sehr gut an. Jeden Abend besuchten bis zu 2000 Menschen die 13 Ess und vier Getränkestände entlang der Reuss und genossen deren Angebot an den Tischen und Bänken direkt vor Ort.