Streit in Coiffeursalon artet aus – Polizei muss ausrücken

Schlägerei in Wohlen

Am Montagnachmittag kam es in Wohlen zu einem Polizeieinsatz. Die Einsatzkräfte mussten in einem Wohler Coiffeursalon zwischen zwei Herren und einem Friseur eine Schlägerei schlichten.