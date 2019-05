Die Aussenbecken waren am Samstag mit den aufwendig gebauten Schiffen nur zeitweise zu befahren, weil es immer wieder regnete. Am Sonntag zeigte Väterchen Frost den Modellschiffbauern seine kalte Schulter. ASK, frotzelte ein Klubmitglied, heisst auch: «Alle sind kältefest».

Als Segen erwies sich die Eishalle, die eine grossartige Ausstellung von Modellschiffen unter seinem schützenden Dach ermöglichte, auch wenn man sich mit warmen Kleidern vor Kälte und Durchzug schützen musste. Hier präsentierten die Modellschiffbauer aus der halben Schweiz ihre Schiffe – vom Hafenschlepper über den Seenotretter oder das Kriegsschiff, Fischer- und Segelboote bis hin zu prächtigen Passagierschiffen, Jachten und Dampfern.

Die Mitglieder des ASK hatten, angesichts der schlechten Wetterprognosen, in der Halle zwei befahrbare Notbecken aufgebaut. Sie wurden einerseits von den Modellbauern, andererseits von Kindern, die hier für kleines Geld einmal selbst ein Modellschiff steuern konnten, gerne genutzt. Mit von der Partie waren auch Modelllastwagen- und Modellpanzerbauer, die in der Halle zur Freude des Publikums zwischen den Tischreihen mit den ausgestellten Schiffsmodellen herumkurvten.