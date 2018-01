Darum geht es Marco aber auch nicht. Für ihn bleibt «Sí Señor» ein Hobby. Viel mehr will er seine Leidenschaft für die vielseitige Frucht mit anderen teilen und hofft, die Leute mit seinem Chili-Fieber anzustecken. «Mein schönster Lohn», so der 32-Jährige, «ist, wenn jemand sagt ‹Wow, das schmeckt richtig gut›. Das gibt mir am meisten zurück.»

Für seine nächste Produktion kommenden Herbst plant Marco bereits eine neue Kreation. Darüber verrät er nur so viel: «Sie wird richtig scharf.» Dass die Ernte auch dieses Jahr wieder üppig ausfällt, dafür sorgt der Freiämter derzeit auf seinem Estrich. Hier schlummern die Chili-Samen in kleinen Erdtöpfchen auf Heizmatten vor sich hin. Bald werden die Pflänzchen ihre Köpfe aus dem Boden strecken und von Marco mit viel Freude und Liebe kultiviert. Ganz getreu seinem Motto «Made with mucho Love».

Marco Zügers «Sí Señor»-Saucen und weitere Informationen über die Inhaltsstoffe und das Handwerk finden Sie unter: www.sisenor-chili.ch