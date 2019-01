Überhaupt wies der Verteidiger die «Auswahlsendung der Anklage» zurück: Erstens habe es sich um den Teil einer Wanderherde gehandelt. Wanderherden brauchen, auch von Gesetzes wegen, weder frisches Wasser noch Unterstand, da sie genügend Flüssigkeit über das Gras aufnehmen und gewohnt sind, immer im Freien zu sein. Sie hätten einen Unterstand auch gar nicht genutzt, zeigte sich zudem der Schafhalter überzeugt. Die Einzäunung sei wegen der nahen Strasse notwendig gewesen und auch bei einer Wanderherde bei besonderen Bedingungen erlaubt, unterstrich der Verteidiger. Die Krankheiten der Tiere seien nachweislich behandelt worden. Die Behauptung des Kontrolleurs, die Schafe in einer sich bewegende Herde gezählt zu haben, sei «so was von daneben». Mit dem von ihm angegebenen Abstand von zwei bis drei Metern zu den Tieren habe er ebenso nicht erkennen können, ob die Klauen der hinkenden Schafe behandelt worden sind oder nicht, «ein starkes Stück». Und den Lämmern einer Wanderherde Heu zu füttern «dörfsch sowieso ned mache», die hätten in ihrem ganzen Leben noch nie einen Heuhalm gesehen. Der Kontrolleur habe offensichtlich keine Ahnung von Schafhaltung. Der Verteidiger verlangte deshalb die Einstellung des Verfahrens oder sonst für seinen Mandanten einen Freispruch in allen Punkten.

Gerichtspräsidentin Simone Baumgartner stellte fest, dass sich der Schafhalter gut um seine Tiere kümmere, sich weiterbilde und regelmässig im Kontakt mit dem Tierarzt sei. Die vom Veterinärdienst vorgelegten «undeutlichen Bilder» würden als Beweismittel für Kotverschmutzung genauso nicht genügen wie für die behauptete mindere Qualität des Grases. Aber die eingezäunte Herde sei keine Wanderherde gewesen. Deshalb hätte der Schafhalter für frisches Wasser zweimal am Tag und für einen Unterstand sorgen müssen, auch wenn die Tiere das nicht angenommen hätten. «Die gesetzlichen Tierschutzvorschriften sind streng und können nicht frei ausgelegt werden.» Sie stufte das Verschulden allerdings als gering ein, kam aber nicht umhin, einen Schuldspruch wegen der fehlenden Tränkung und des nicht vorhandenen Unterstandes auszusprechen.