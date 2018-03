Am Mittwoch erhielt die AZ diese Fotos von einem besorgten Leser. Er hatte sie am Dienstagnachmittag am Ufer der Weiher im Feldenmoos gemacht. Sie zeigen einerseits tote Forellen, andererseits Forellen mit auffälligen weissen Flecken.

Sind Chemikalien aus der Landwirtschaft in die Weiher geflossen? Ist ein Fischsterben in Gang? «Nein», beschwichtigt Thomas Guggisberg, Präsident des Fischervereins Boswil.

Der Verein ist Pächter der Fischenz und Weiheranlagen Feldenmoos. «Ich war am Sonntag dort und habe ebenfalls einzelne tote Forellen gesehen. Sie beweisen aber, dass es keine Chemie oder andere Gifte im Wasser hat, denn sonst würden auch die anderen Fischarten wie Rotaugen, Rotschwänze, Schleien, Egli oder Karpfen obenauf schwimmen», erklärt der Fischer fachmännisch.

«Aus denselben Gründen können wir ausschliessen, dass zu wenig Sauerstoff im Weiher vorhanden ist.» Regelkonform sind die zuständigen Fachstellen des Bezirks und des Kantons dennoch informiert.

Aber warum liegen gleich mehrere tote Forellen im Wasser? «Das Feldenmoos wird vom Fischerverein mit Forellen besetzt. Mitte Januar kam eine Ladung von der Fischzucht. Beim Transport kann es vorkommen, dass einzelne Fische an der Schleimhaut, die sich rund um sie herum zieht, leicht verletzt werden. Das passiert bei weniger als einem Prozent der Tiere. Bei ihnen kann es jedoch zum Tod führen», erklärt Guggisberg.

Weisse Flecken sind Pilze

Doch die toten Fische waren nicht das Einzige, was dem besorgten Leser im Feldenmoos oberhalb Boswil kurios vorkam. Auf einem Foto sieht man Forellen mit weissen Flecken an der Seite des Kopfes. Sind es Geschwüre?

Weist das doch auf eine chemische Substanz im Wasser hin? Auch hier sagt der Fischervereinspräsident ganz klar: «Nein.» Er kennt die weissen Flecken, die Ursache ist dieselbe wie bei den toten Tieren.

«Es ist quasi ein Verlauf: Wenn sich die Fische beim Transport von der Fischzucht zum Weiher an der Schleimhaut verletzen, regeneriert sich diese nicht sofort, sodass die verletzte Stelle leicht von Parasiten befallen werden kann. Erst treten diese weissen Stellen auf, später verenden die befallenen Tiere.» Das sei sehr schade, aber leider unvermeidbar. Jedoch komme es bei den allerwenigsten der eingesetzten Forellen vor.

Essbar seien die Fische aber trotz des Pilzbefalls. «Häufig ist der Fischkopf vom Pilzbefall betroffen. Daher können die Filets des Fisches vom Rest weggeschnitten werden. Allerdings kommt es fast nie dazu, denn die pilzbefallenen Fische beissen kaum je an.» Der Pilz mache sie träge und wenig fressfreudig, weshalb sie den Anglerköder ihren gesünderen Artgenossen überlassen.

Ansonsten seien die Fische in den drei Weihern des Feldenmooses gesund, hält Guggisberg fest. Hier dürfen nur die 89 Mitglieder des Fischereivereins angeln, und zwar nur jene, die eine gültige Anglerkarte besitzen. Der Verein setzt nur fanggrosse Forellen ein, alle anderen Fischarten in den Weihern laichen und reproduzieren sich natürlich.