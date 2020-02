Sarmenstorfer Koch begeistert mit püriertem Essen – so entstehen die täuschend «echt» aussehenden Menüs

Patrick Monn verwandelt püriertes Essen in täuschend «echt» aussehende Koteletts, Bratwürste, Erbsen oder Pommes-frites. Mitte Januar haben wir über den Küchenchef des Alters- und Pflegeheims Eichireben in Sarmenstorf berichtet, dessen Mission es unter anderem ist, Menschen mit Schluckstörungen Freude am Essen zu bereiten. Daraufhin ist Patrick Monn mit positiven Reaktionen überhäuft worden.

«Ein Riesenlob für Patrick Monn, für seine grossartigen kreativen Ideen, alten schluckbehinderten Menschen die einzig verbliebene Freude im Leben, das Essen, zu verbessern. Menschen die am Lebensende stehen, ihr Dasein auf noch lebenswerte Weise zu Gestalten. Ich selbst, schon 85-jährig koche mir noch selbst, kenne den Aufwand für die Zubereitung der Nahrung und bin Herr Monn dankbar, für seinen Einsatz zum Wohle älterer Personen!»

«Ich habe noch keine Schluckbeschwerden, weiss aber nicht, was im Alter auf mich zukommt. Deshalb werde ich, wenn möglich, demnächst im Altersheim Eichireben ein Menu aus püriertem Essen ausprobieren.»



So kommentierten die AZ-Leser online den Artikel. Auch Patrick Monn hat Dutzende von Rückmeldungen erhalten: «Ich war überrascht über die vielen Whats–App, SMS und Mails, die ich erhalten habe. Der Tenor war dabei durchwegs positiv. Das hat mich ausserordentlich gefreut», sagt er.

Viele Anfragen, auch von Berufskollegen

Gemeldet hätten sich nicht nur Leute aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis, sondern auch Angehörige von Heimbewohnerinnen und -bewohnern sowie mehrere Berufskollegen. «Pürierte Kost ist ja per se nichts Neues und die Förmchen, die ich zur Herstellung von – beispielsweise – pürierten Schnitzeln, Koteletts oder Bratwürsten einsetze, gibt es auf dem Markt schon länger», sagt Monn. «Doch offenbar ist diese Art der Menü-Zubereitung immer noch zu wenig verbreitet. Vielleicht auch, weil doch ein gewisser Aufwand erforderlich ist und man sich die nötige Erfahrung mit viel Experimentieren selber aneignen muss.»