Sarmenstorf Zurück an den Gemeinderat: 72 Prozent sagen Nein zum Totalausbau Kirchweg-Zelgli An der Gemeindeversammlung vom November wurde der Totalausbau der beiden Strassen noch knapp mit 60 Ja- gegen 55 Nein-Stimmen angenommen. Nun kam das Referendum an die Urne. Hier wurde der Strassenausbau deutlich mit 810 Nein- gegen 320 Ja-Stimmen abgeschmettert.

Kirchweg-Zelgli: Der Kredit für den Totalausbau der beiden Strassen von 2,745 Mio. Franken wurde an der Urne deutlich abgelehnt. Andrea Weibel

Die Argumente des Gemeinderats waren klar: Die Netzwasserleitungen im Gebiet Kirchweg-Zelgli stammen teilweise aus dem Jahr 1890, haben ihr Lebensende deutlich erreicht und müssen erneuert werden. Auch die Kanalisationsschächte in beiden Strassen sind zu klein geworden und brauchen eine Vergrösserung. Zudem seien die beiden Quartierstrassen in schlechtem Zustand und müssten ebenfalls ausgebaut werden.

Wie sich schon an der Gemeindeversammlung vom November zeigte, sind die ersten beiden Punkte, die Sanierung und Erneuerung von Wasserleitungen und Kanalisation, in der Bevölkerung unumstritten. Hingegen fragen sich die Sarmenstorferinnen und Sarmenstorfer, zu welchem Preis dies geschehen soll.

Diese Skepsis am 2,745-Millionen-Kredit zeigten sie an der Urne klar: 72 Prozent der Stimmen wiesen ein Nein auf, nur 28 Prozent ein Ja. In konkreten Zahlen: Von 1130 Sarmenstorferinnen und Sarmenstorfern, die abgestimmt haben, waren 810 gegen den Strassenausbau, 320 dafür.

«Charakter des Zelgli soll erhalten bleiben»

An der «Wintergmeind» im November 2020 ist das Projekt noch knapp mit 60 Ja- gegen 55 Nein-Stimmen angenommen worden. In ihrem Referendum erklärten die Gegner deas Projekts allerdings, dass der Ausbau der Strasse – abgesehen von den Werkleitungen – völlig überflüssig beziehungsweise schlecht fürs Quartier sei.

In der Broschüre zur Abstimmung zählten sie auf, wieso der Ausbau nicht durchgeführt werden solle. Sie erwähnten, dass eine schmale Strasse langsamer befahren werde – denn der Gemeinderat wollte diese von knapp 4,5 auf 5 Meter verbreitern. Weiter forderten sie, dass die Sicherheit für Schulkinder und Spaziergänger sowie der Charakter des Zelgli erhalten bleiben sollte.

Nun muss der Gemeinderat ein neues Projekt ausarbeiten und so bald wie möglich der Gemeindeversammlung vorlegen, um die Strasse möglichst rasch zu einem günstigeren Preis sanieren zu können. Denn – so argumentieren die Anwohner – ohne den Ausbau der Strasse werde das Projekt bedeutend günstiger.