Sarmenstorf Wo bereits Embolo um den Ball kämpfte: Beim Nicoletti-Cup treffen sich junge Fussballbegeisterte aus der ganzen Schweiz Rund 240 Nachwuchstalente stürmen am kommenden Samstag das Fussballfeld Bühlmoos in Sarmenstorf. Nach einer längeren Pause findet der Nicoletti-Cup bereits zum 22. Mal statt.

Der Nicoletti-Cup erfreut sich jeweils grosser Beliebtheit. Bild: zvg (13. 6. 2009)

Sich einmal wie Ronaldo oder Messi fühlen, von einer grossen Zuschauermenge bejubelt werden und abklatschend ins Finale joggen. Davon träumt wohl jedes Fussball-Nachwuchstalent. Die Atmosphäre am Nicoletti-Cup in Sarmenstorf ist vom WM-Feeling jeweils gar nicht so weit entfernt.

Das Fussballfest wird zelebriert, es wird geklatscht, gelacht und vor allem gespielt. «Die Kinder sind begeistert. Die sind sofort dabei und geben ab der ersten Minute alles. Die wollen Fussball spielen», sagt OK-Präsident Oliver Pelzer. Er schwärmt von der tollen Stimmung an vergangenen Turnieren.

OK-Präsident Oliver Pelzer freut sich auf die Durchführung des Nicoletti-Cups am Wochenende. Bild: Vianne Häfeli

Nach einer vierjährigen Corona-Pause findet das Juniorenturnier am 10. Juni bereits zum 22. Mal auf dem Spielfeld Bühlmoos in Sarmenstorf statt. Im Gegensatz zu Vorjahren wird der Nicoletti-Cup diesmal im etwas kleineren Rahmen durchgeführt.

Während 2019 auch Spielerinnen und Spieler aus Mailand oder Stuttgart um den Siegerpokal kämpften, beschränken sich die Teams dieses Jahr auf Mannschaften aus der Schweiz. Auch die jüngeren F-Junioren der Kategorie U9 werden dieses Jahr nicht über den Rasen dribbeln. In den kommenden Jahren soll der Nicoletti-Cup aber wieder auf gewohnte Dimensionen ausgebaut werden.

Der Mix aus regional und national macht es aus

Diesen Samstag stehen 24 Mannschaften der Kategorie U11 aus der ganzen Schweiz in den Startlöchern und brennen darauf, den Ball ins gegnerische Tor zu jagen. Dabei sind bekannte Namen, wie der Sportclub YF Juventus oder die FC-Zürich-Fussballschule Letzikids, aber auch regionale Vereine aus Sarmenstorf und der Umgebung.

Auch der Titelverteidiger Servette FC, der den Kampf um den Pokal beim letzten Nicoletti-Cup gewann, steht erneut auf dem Feld. Genau dieser Mix aus Vereinen soll im Zentrum des Anlasses stehen. «Es geht darum, dass ein Austausch stattfindet, dass sich die Mannschaften aneinander messen können», erklärt Pelzer.

Die Vision des Gründers wird heute noch gelebt

Dies war auch die Vision des Gründers, dem Wohler Gipsermeister Pasquale Nicoletti, als er den Cup 1998 ins Leben gerufen hat. Nicht fussballerische Höchstleistungen sollen im Vordergrund stehen, sondern der Austausch der verschiedenen Vereine und die Förderung des Gemeinschaftsgefühls der Kinder.

Diese Zusammenarbeit mit der Nicoletti GmbH sei sehr wertvoll, wie Pelzer betont: «Ohne sie hätten wir es nicht geschafft. Sie helfen uns beim Aufbau, Abbau und so weiter. Es ist schön, so lange etwas aufrecht zu erhalten.»

Die Vorbereitungen für den 22. Nicoletti-Cup sind im Gange. Hier wird gerade das Festzelt aufgestellt. Bild: Vianne Häfeli

Nebst dem Fussballspielen ist auch das Rahmenprogramm ein wesentlicher Bestandteil des Events. So werden Besucherinnen und Besucher bereits am Freitag mit einem Fürobebier, Ländlermusik und einem Jassturnier eingestimmt. Auch am Sonntag nach dem eigentlichen Cup werden die Festlichkeiten fortgeführt.

Bei einem Brunch können sich Eltern und Interessierte an einem Turnier ihrer U9-Sprösslinge im kleinen Rahmen freuen. Somit kommen die F-Junioren am Wochenende doch noch zum Zuge.

Übrigens: Am Nicoletti-Cup waren schon Junioren vertreten, die heute als Stars der Fussballszene bekannt sind. 2008 beispielsweise spielte der heutige Schweizer Nati-Spieler Breel Embolo auf der Freiämter Wiese. Damals zählte er noch zum Team der BSC Old Boys Basel.