Sarmenstorf Seit dem Wochenende schwingt ein neuer Zunftmeister das Zepter der Heuröpfel-Zunft In Sarmenstorf wurde am Samstag, 14. Januar, der neue Zunftmeister inthronisiert. Einhellig wurde Tobias Kaufmann als «Kaufme de Gross» im würdevollen Amt begrüsst.

Tobias Kaufmann als «Kaufme der Gross» ist der neue Zunftmeister, flankiert von den Ehrendamen Fabienne Isenegger (l.) und Sara Lindenmann. Thomas Meyer begrüsst ihn in seinem Amt. Verena Schmidtke

Spannend und lustig ging es am Samstagabend in der Sarmenstorfer Mehrzweckhalle zu. Nach drei Jahren pandemiebedingter Zwangspause konnte die Heuröpfel-Zunft ihren neuen Zunftmeister inthronisieren. Humorvolle Unterstützung gab es von der Schnitzelbank «D’Schnodersieche», die mit ihren Versen eifrig beim Raten half.

Doch bevor der neue Zunftmeister seinen Thron erklimmen konnte, galt es, den vorherigen aus Amt und Würden zu entlassen, oder wie es Zunft-Präsident Thomas Meyer bekundete: «Wir erlösen ihn von der Macht und Herrlichkeit.» Drei Jahre hatte René Strebel, auch bekannt als «Strubel de Baschtli», das Zepter hochgehalten. Die Pandemie verhinderte die feierliche Einsetzung eines Nachfolgers. «Die Fasnacht zu feiern, war in den letzten drei Jahren schwierig», sagte Meyer, «wir freuen uns, dass es jetzt wieder wie üblich sein wird.» Der scheidende Zunftmeister erinnerte sich:

«Es gab so viele spannende Erlebnisse. Letztendlich ist es ja das Gesamtpaket, das zählt. Danke euch allen.»

1099 Tage sei er im Amt gewesen, die Zeit sei nicht ganz spurlos an ihm vorübergegangen, dabei wies er lachend auf seine Lesebrille. Ob er einen Tipp habe, wer sein Nachfolger werden könnte, wollte der Präsident erfahren. Darauf Strebel ganz trocken: «Nein.»

Der neue Zunftmeister ist schon lange bei der Heuröpfel-Gugge dabei

Schon bevor das Jahresbot offiziell begann, waren Mutmassungen zu vernehmen, wer der neue Zunftmeister werden könne. Sogar Versuche, es im Gespräch mit eventuell Kundigen geschickt zu erfragen, soll es gegeben haben. Doch bis kurz nach 22 Uhr mussten sich die Anwesenden gedulden. Zwischendurch sorgten «D’Schnodersieche» auf der Bühne für gute Stimmung.

«D’Schnodersieche» geben Tipps, wer der neue Zunftmeister sein könnte. Verena Schmidtke

Im zweiten Teil des Abends platzierte die Schnitzelbank kleine Hinweise auf den neuen Zunftmeister. Als es hiess, er sei schon lange bei der Heuröpfel-Gugge dabei, stamme aus Fahrwangen und sei in verschiedenen OKs vertreten, schallte es vielstimmig durch die Halle. «Tobi!» Woraufhin Tobias Kaufmann von Thomas Meyer auf die Bühne gebeten wurde.

Einhellig stimmten die Zunftmitglieder der Entscheidung zu. So entschwand der neue Zunftmeister, um bald darauf festlich gewandet nebst seinen Ehrendamen Sara Lindenmann und Fabienne Isenegger zurück in den Saal zu schreiten. Nun durfte er auf dem Thron des Zunftmeisters als «Kaufme de Gross» Platz nehmen. Feierlich übergab ihm der Präsident das Zepter.

Der neue Zunftmeister und seine Ehrendamen schreiten in den Saal. Verena Schmidtke

Auf der Plakette ist der neue Zunftmeister auf einem Sessellift zu sehen

Sehr schön war der Moment, als Eric Meier, welcher die Zeichnung der diesjährigen Fasnachtsplakette der Heuröpfel-Zunft entworfen hatte, diese dem neuen Zunftmeister umhängte. «Wow, die sieht umgesetzt als Plakette toll aus. Das ist eine grosse Ehre», freute sich der junge Künstler. Und verriet, dass er die Plakette bereits im letzten Jahr gezeichnet habe.

Aber aus bekannten Gründen fand die Inthronisation damals ja nicht statt. Dafür habe er nun die Jahreszahl geändert. Darauf zu sehen ist Tobias Kaufmann in Skikleidung auf einem Sessellift, womit gleich eines seiner Hobbys erkennbar ist. Ebenfalls untergebracht hat Meier den Beruf des Kaufmanns, als Regionenleiter bei Reproad OST SOL in Niederwill.

Thomas Meyer und Eric Meier, welcher die diesjährige Fachnachtsplakette gezeichnet hat. Verena Schmidtke

«Kaufme de Gross», welcher seit 21 Jahren in der Gugge und seit 14 Jahren in der Heuröpfel-Zunft ist, sagte in seiner Antrittsrede, diese halte er kurz. Weil er lieber auf eine Brille verzichten wolle, habe er extra etwas grösser geschrieben. «Ich freue mich wahnsinnig auf das bevorstehende Zunftmeisterjahr und bedanke mich herzlich bei meinen Ehrendamen, dass sie den Zauber mitmachen. Ich wünsche euch allen hier eine grossartige Fasnacht 2023.»