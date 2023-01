Sarmenstorf Royal von Sarmenstorf: Der neue Zunftmeister «Kaufme de Gross» zog wegen der Fasnacht ins Dorf Nach zwei Jahren Stillschweigen darf der Heuröpfel-Zunftmeister Tobias Kaufmann sein Amt nun geniessen. Sein Name, das wusste der Sarmenstorfer von Beginn an, sollte royal sein.

Heuer schwingt Tobias Kaufmann alias «Kaufme de Gross» für die Sarmenstorfer Heuröpfel-Zunft das Zepter. Bild: Verena Schmidtke

Nebeneinander liegen auf dem Tisch Zepter, Fasnachtsplakette und ein Heuröpfel, das spezielle Werkzeug, das der Sarmenstorfer Zunft einst ihren Namen gab. «Unsere ersten Anlässe haben wir schon absolviert», erzählt der neue Zunftmeister Tobias Kaufmann alias «Kaufme de Gross». «Das war super schön.» Seine Partnerin Sara Lindenmann lächelt zustimmend, sie und ihre Freundin Fabienne Isenegger fungieren als Ehrendamen des Zunftmeisters.

Zu ihren Aufgaben gehöre es, den Heuröpfel-Zunftmeister zu begleiten, Termine zu organisieren und den Überblick zu behalten. Kaufmann wirft mit einem Augenzwinkern ein: «Die beiden passen auch auf, dass weder Zepter noch Zunftmeister verloren gehen.»

Seinen Namen «Kaufme de Gross» habe er übrigens selbst ausgesucht, das sei so üblich. «Kaufme, weil ich den meisten Leuten mit meinem Nachnamen bekannt bin», erklärt er. Da das Thema der Heuröpfel-Party in diesem Jahr «Royal» sei, habe er zudem über einen royalen Namen nachgedacht. «Karl der Grosse war schon besetzt», stellt er amüsiert fest, «also ergab sich Kaufme de Gross.»

Fasnacht und Fussball brachten ihn nach Sarmenstorf

Lachend berichtet er davon, wie er vor über zwanzig Jahren seinen Weg von Fahrwangen zur Sarmenstorfer Fasnacht gefunden hat. «Meine Mutter stammt ursprünglich aus Dottikon, bei uns gehörte die Fasnacht schon immer dazu.» Da er bereits als 7-Jähriger in Sarmenstorf Fussball spielte, sei er über Freunde mit der Fasnacht im Ort in Kontakt gekommen.

Am Samstag, 14. Januar, wurde Tobias Kaufmann in Sarmenstorf zum neuen Heuröpfel-Zunftmeister «Kaufme de Gross» inthronisiert. Bild: Verena Schmidtke (14. Januar 2023)

Einige Jahre darauf gelangte er zu den Heuröpfel-Gugger. «Damals gab es zu wenige Mitglieder. Ich war ungefähr 20 als ich angefragt wurde», erinnert er sich. «Guggenmusik mochte ich schon immer, deswegen habe ich nicht lange überlegt.» Er fügt schmunzelnd an: «Die Gugge stand auch ganz oben auf der Liste, für die Gründe, nach Sarmenstorf zu ziehen.» Dort spiele er noch heute Posaune. In dieser Saison sei er aufgrund seines Amtes allerdings nicht ganz so häufig im Einsatz.

Durch die Gugge kam er auch zur Zunft. Einige Jahre gehörte Kaufmann zum OK der Heuröpfel-Party. Vor einem Jubiläumsanlass der beiden Vereine habe ihn der damalige Zunftpräsident gefragt, ob er nicht beitreten wolle.

Fast zwei Jahre lang musste er Stillschweigen bewahren

Dafür absolvieren zukünftige Mitglieder zunächst ein Probejahr. «In der Zeit zeigt man, dass man sich für die Zunft engagiert, beispielsweise indem man bei Anlässen hilft», erläutert Kaufmann das Prozedere. «Nach dem Probejahr wurde ich 2010 aufgenommen.»

Seine beiden Ehrendamen Sara Lindenmann (links) und Fabienne Isenegger begleiten den Zunftmeister während der Saison. Bild: Verena Schmidtke (14. Januar 2023)

Dreizehn Jahre später hat er nun die besondere Ehre, als Zunftmeister die Heuröpfel-Zunft zu repräsentieren. «Irgendwann im Jahr 2021 fragte mich der Präsident an, ob ich das Amt übernehmen möchte.» Danach habe es gegolten, Stillschweigen zu bewahren. «Das war gar nicht so einfach, besonders über den langen Zeitraum», merkt Sara Lindenmann an.

Ihr Partner nickt: «Ja, da mussten wir auf einiges aufpassen, ein grösserer Auftrag bei der Bäckerei beispielsweise würde nicht unbemerkt bleiben.» Ohnehin werde im Ort unheimlich gerne spekuliert, wer neuer Zunftmeister sein könne. Da müsse man bei Fangfragen sehr aufpassen.

Der Zunftmeister kümmert sich auch um Bodenbelagsrückbau

Abseits der Fasnacht ist Tobias Kaufmann Regionenleiter bei Reproad in Niederwil: «Wir kümmern uns da um schnellen Bodenbelagsrückbau beispielsweise auf Strassen und bei Industrieanlagen.» Sehr schön ist das auf der Fasnachtsplakette, die der junge Künstler Eric Meier kreiert hat, dargestellt worden. Darauf ist ausserdem ein weiteres Hobby des Zunftmeisters zu sehen: Skifahren.

Die Proben der Gugge nehmen zudem Zeit in Anspruch. «Ich spiele auch noch in der Heuröpfel-Kapelle, einer zehnköpfigen Kleinformation aus ehemaligen und aktiven Heuröpfel-Guggern», teilt er mit. «Mit dieser spielen wir am Schmutzigen Donnerstag und am Fasnachtsdienstag in den Sarmenstorfer Beizen und an anderen Orten im Dorf.»

Jetzt sei er gespannt auf die kommende Fasnacht: «Der Zunftball ist etwas Besonderes, den zu eröffnen ist eine grosse Ehre. Bei den Umzügen wird die andere Perspektive vom Wagen aus sicher interessant.» Abschliessend betont der «Kaufme de Gross»: «Die Fasnacht ist eine Zeit mit vielen Traditionen, die die Leute zusammenschweisst, egal wer oder wie alt sie sind. Das ist schön.»