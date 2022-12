Sarmenstorf Nach der Pensionierung geht er auf die Alp – Werkführer Wendelin Langensand übergibt an den Sohn seines Vorgängers Wendelin Langensand tritt Ende April sein Amt als Leiter des Werkhofs Sarmenstorf an Remo Köchli ab. Vor 21 Jahren war er Nachfolger von dessen Vater. Nun schliesst sich ein familiärer Kreis.

Exklusiv für Abonnenten

Wendelin Langensand hört Ende April in Sarmenstorf auf. Toni Widmer

Er kann nicht nur für sauberes Trinkwasser sorgen, Schnee räumen oder das Dorf sauber halten. Wendelin («Wendi») Langensand, Leiter Werkhof in Sarmenstorf, war früher auch Fahnenschwinger. Mit hohem Renommee: Immerhin ist er 2002, zusammen mit dem Einsiedler Fredi Fuchs, an der Bundesfeier aufgetreten, die im Rahmen der Expo.02 in Yverdon stattgefunden hat und landesweit übertragen wurde.

Seine Schweizerfahne hat er schon länger nicht mehr in die Luft geworfen: «Wenn du damit auftreten oder gar an Wettbewerben teilnehmen willst, musst du regelmässig üben. Dafür hat mir in den letzten Jahren die Zeit gefehlt», sagt er.

Vielleicht holt er sie demnächst wieder etwas mehr hervor. Ende April geht Wendelin Langensand in Rente. Nach 21 Jahren im Dienst der Gemeinde Sarmenstorf und zwei Jahre nach dem Erreichen des regulären Rentenalters. Nachfolger wird Remo Köchli, der Sohn von Anton Köchli («Schnyderli-Toni»), von dem Wendi das Amt am 1. April 2001 übernommen hat.

«Selbstständiges Arbeiten hat mir immer gefallen»

Wendi Langensand ist in Alpnach auf einem Bauernhof aufgewachsen, zusammen mit acht Geschwistern. Nach der Schulzeit hat er selber Bauer gelernt und sich zum Meisterlandwirt weitergebildet: «Landwirt war immer mein Wunschberuf, als Jüngling habe ich von einem Hof mit 50 Kühen geträumt.»

Den elterlichen Hof hat sein Bruder übernommen und Langensand nach seiner Ausbildung deshalb auf verschiedenen Höfen gearbeitet. So kam er mit seiner Gattin, der begnadeten Jodlerin Doris, 1989 schliesslich auch nach Sarmenstorf, als Betriebsleiter auf dem Gutsbetrieb im Feld. Nach drei Jahren wechselte er jedoch als Mitarbeiter von Werkhof und Forstbetrieb nach Meisterschwanden. In Sarmenstorf blieb er wohnen und baute sich da später auch ein Haus.

Im April 2001: «Schnyderli»-Toni Köchli (links) übergab die Schlüssel des Sarmenstorfer Werkhofs seinem Nachfolger Wendelin Langensand. Toni Widmer

Als der legendäre Schnyderli-Toni 2001 als Sarmenstorfer Werkmeister pensioniert wurde, bewarb sich Langensand um die Stelle und wurde vom Gemeinderat gewählt. «Ich habe schon immer gerne selbstständig gearbeitet und in Meisterschwanden neun Jahre lang viel Erfahrungen im Bereich Gemeindewerke sammeln können. Beruflich fühlte ich mich für den Neuanfang gut gerüstet und entgegen kam mir auch, dass zu jener Zeit die Planung für einen neuen Werkhof lief.»

In diese Planung konnte sich Wendelin Langensand einbringen: «Unser Werkhof ist zweckmässig eingerichtet und erlaubt rationelle Abläufe. Ich bin im Rückblick froh, dass ich damals bei der Planung habe mitreden und den neuen Werkhof mitgestalten dürfen.»

Von der Bevölkerung als kompetenter Schaffer anerkannt

Auch beim Maschinenpark gab es auf Langensands Initiative bald verschiedene Neuerungen: «Ich habe meine Bedürfnisse, beziehungsweise jene des Werkhofs, gegenüber dem Gemeinderat stets klar kommuniziert und fundiert begründet. Er hat mich dann auch stets unterstützt. Dafür bin ich ihm dankbar», sagt Langensand.

Die Unterstützung kam nicht von ungefähr. Wendi Langensand machte von Anfang an einen sehr guten Job und war im Dorf bald als fleissiger und kompetenter Schaffer anerkannt. Der Sarmenstorfer Werkhof funktioniert problemlos. Auch, weil sich dessen Leiter und der langjährige Mitarbeiter Christian Moser bestens ergänzen. «Auf Christian», lobt der Chef, «kann ich mich verlassen. Wir sind ein gutes Team und ich bin überzeugt, dass er auch unter meinem Nachfolger gute Arbeit leisten wird.»

Wendelin Langensand hat sich beim Gemeinderat nicht nur eingebracht, wenn es um nötige Gerätschaften für den Werkhof ging. Er wurde von der Behörde auch für die längerfristige Planung von Infrastrukturprojekten, besonders bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, miteinbezogen. «In diesen Bereichen ist es wichtig, dass man über die Nase hinausdenkt und die Weichen frühzeitig richtig stellt», erklärt der Werkmeister.

Arbeit auf der Alp des Schwagers bei Beckenried

Zurücklehnen wird sich Wendi Langensand auch nach der Pensionierung nicht. «Im Sommer werde ich ein paar Monate auf der Alp meines Schwagers oberhalb von Beckenried arbeiten», verrät er. Mit dabei ist Tochter Linda, die schon 2021 auf einer Alp in Gstaad gearbeitet hat. «Linda», sagt Wendi, «bleibt den ganzen Sommer über dort, ich werde gelegentlich für ein paar Tage nach Hause gehen und mich ausruhen», lacht er.

Weitere grosse Pläne habe er für die Zeit als Rentner noch nicht. «Mir nämids vornewäg, machid öppe es Reisli und anderi Sache, wo nüs Spass machid», sagt er in seinem sympathischen Obwaldner Dialekt. Den hat er sich bewahrt, obwohl er in den vergangenen 30 Jahren mehr und mehr zum Sarmenstorfer geworden ist.

Remo Köchli, der neue Leiter Werkhof: «Ich habe schon länger mit diesem Job geliebäugelt»

Als Wendelin Langensand vor 21 Jahren die Leitung des Sarmenstorfer Werkhofs übernommen hat, war Remo Köchli knapp 27 Jahre alt und kannte den Werkhof wie seine Westentasche. Werkführer war damals sein Vater Anton Köchli – der legendäre Schnyderli-Toni. «Ich war an meinen freien Tagen oder in den Ferien oft und gern mit meinem Vater unterwegs», blickt er zurück. Dessen Nachfolger zu werden, sei aber (noch) keine Option gewesen.

Remo Köchli hat bei der Firma Ott in Sarmenstorf Elektromonteur gelernt und kurz danach umgesattelt und bei der Notter Kanalservice in Boswil (heute ITS Kanal Services) angefangen. «Ich habe als Bub während der Ferien verschiedentlich in dieser Firma gearbeitet und etwas Sackgeld verdient. Das hat mir schon damals stets gefallen», erklärt er.

26 Jahre ist er dort mittlerweile tätig. «Die spezifische Berufsausbildung zum Entwässerungstechnologen hat es früher noch nicht gegeben. Ich habe das Metier nach und nach gelernt und war in den letzten Jahren mit unseren Klein- und Grossfahrzeugen in der halben Schweiz unterwegs», erzählt Remo Köchli.

Remo Köchli wird am 1. April 2022 im Werkhof Sarmenstorf anfangen und per 1. Mai die Leitung übernehmen. Toni Widmer

Die Arbeit mache ihm bis heute Spass, aber er habe sich dennoch schon länger damit beschäftigt, nach der Pensionierung von Wendelin Langensand die Leitung des Werkhofs in Sarmenstorf zu übernehmen.

Er möchte für das Dorf und die Leute da sein

Das hat geklappt: Am 1. April wird er im Werkhof anfangen und per 1. Mai die Leitung übernehmen. Er freut sich sehr darauf: «Ich weiss, dass ich noch einiges lernen muss, aber ich fühle mich den Anforderungen gewachsen.» Der neue Job sei sicher fordernd, aber auch sehr abwechslungsreich. Das gefalle ihm und weiter auch der Umstand, «dass ich selbstständig arbeiten und für das Dorf und die Leute da sein kann».

Remo, der demnächst von Boswil zurück nach Sarmenstorf, zu Mutter Ottilie ins Elternhaus ziehen wird, ist übrigens der dritte Werkführer aus der Köchli-Dynastie: Der erste war sein Onkel «Schnyderli»-Hans Köchli in den Sechzigerjahren, danach von 1984 bis 2001 sein Vater «Schnyderli»-Toni Köchli.