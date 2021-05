Sarmenstorf Mit der Heiligen Dreifaltigkeit gegen die Auswirkungen von Corona In Sarmenstorf bietet Markus Marchel in seinem neuen Take-away Holy Trinity spezielle Barbecue-Gerichte aus dem Smoker an. Mit der wörtlichen Übersetzung hat sein Geschäft allerdings wenig zu tun, umso mehr mit der amerikanischen Kunst des Grillierens.

Markus Marchel an seinem Smoker beim neuen Take-away in Sarmenstorf. Toni Widmer

Die Heilige Dreifaltigkeit – Gott Vater, Sohn und den Heiligen Geist – hat Markus Marchel in den letzten Monaten wohl des Öfteren angerufen. Durch die coronabedingten Einschränkungen hat er mit seinem Mamagrill Catering seit Frühling 2020 massiv an Umsatz verloren:

«Ich war für das vergangene Jahr zu 90 Prozent ausgebucht. Dann kam der Lockdown und bis im Sommer ging nichts mehr.»

Im August und September konnte er noch ein paar Anlässe ausrichten, doch seit Herbst 2020 lief erneut nichts. «Nach wie vor gibt es kaum neue Aufträge, dafür laufend Absagen für bereits getätigte Buchungen», erklärt der 60-jährige Sarmenstorfer.

Die Kunstform des American Barbecue

Mit seinem am Dienstag neu eröffneten Take-away Holy Trinity versucht der gelernte Koch jetzt etwas vom durch die Coronakrise verlorenen Umsatz – Marchel spricht von rund 80 Prozent – wettzumachen. Die Bezeichnung «Holy Trinity», zu Deutsch «Heilige Dreifaltigkeit», hat mit Gott weniger, dafür umso mehr mit der Grillkunst (BBQ) in den USA zu tun. Holy Trinity gilt dort als Königsdisziplin: Würzige Spareribs vom Schweinebauch, butterweiches Pulled Pork von der Schweinsschulter und zartes Beef Brisket von der Rinderbrust. Genau das bietet Markus Marchel in seinem Take-away an der Fahrwangerstrasse am Dorfausgang an.

«Take-aways mit Pizza, Brathähnchen oder Asia-Food gibt es bereits genug. Ich hoffe, mit meinem Angebot in diesem Bereich eine Lücke füllen zu können», sagt Marchel. Er erklärt:

«Bei meinen Spezialitäten handelt es sich um Gerichte, die über einen längeren Zeitraum bei relativ tiefen Temperaturen schonend gegart werden.»

Das Brisket Beef liegt rund 22 Stunden im Smoker, das Pulled Pork rund 20 Stunden und die Spareribs lasse er bei 80 bis 100 Grand während rund sieben Stunden garen. Das Ergebnis entzückt jede Fleischliebhaberin und jeden Fleischliebhaber: Das Fleisch ist wunderbar saftig, zart und mürbe. So, wie man es zu Hause kaum hinkriegt. Ausser, man verfügt über einen Smoker und steht, wie Markus Marchel von Montag auf Dienstag, während rund 20 Stunden, ohne Unterbruch am Grill.

Im Smoker gart das Fleisch nicht über Feuer oder Glut

Im Smoker wird das Fleisch nicht über Feuer oder Glut gegart, sondern über mehrere Stunden im heissen Rauch. Dank dieser schonenden und gewürzintensiven Technik wird auch Fleisch zur Delikatesse, das sonst eher als minderwertig angesehen wird. Marchel verwendet für sein Brisket Beef Rindsbrustspitz, das Pulled Pork kommt vom Schweinshals. So sagt der Koch:

«Die Kunst ist es, auch Muskelfleisch mit der richtigen Garmethode zart und würzig zu machen.»

Zu Brisket Beef und Brisket Beef Burgern, Pulled Pork und Spare Ribs gibt es am neuen Take-away auch selbstgemachte Barbecuesaucen, Baked Potatoes, Coleslaw Salt und speziell kreierte Brioche-Brötchen vom einheimischen Ruckli-Beck. Vorderhand lässt sich die «Heilige Dreifaltigkeit» am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 14 Uhr und von 16 bis 20 Uhr geniessen.