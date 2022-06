Sarmenstorf Kommt die Theaterbühne wirklich in ein Aushubloch? Es geht das Gerücht, die Sarmenstorfer Theaterschaffenden wollen ihr Stück «Grabenstorf» in einer Baugrube aufführen. Samt Bühne und Zuschauertribüne. Kann das sein? Am Samstag, 2. Juli, soll der Spatenstich für die riesige Theatergrube gefeiert werden. Wenn es denn eine gibt.

Bald fahren die Theaterschaffenden die grossen Bagger auf, um den «Schwobenacher» umzugraben. Andrea Weibel

Seit einigen Monaten kursiert das Gerücht, die Sarmenstorfer Theaterleute rund um Hans Melliger und Stefan Hegi wollen mitten auf der Wiese hinter der Mehrzweckhalle eine riesige Grube ausheben. Sie soll so gross werden, dass darin nicht nur eine Bühne Platz hat, auf der die Truppe ab dem 19. August ihr neuestes Stück «Grabenstorf» aufführen kann. Sie soll sogar so gross werden, dass auch die Zuschauertribüne darin versenkt werden kann. Die Theatertruppe ist ja bekannt dafür, dass sie aussergewöhnliche Ideen hat und auch umsetzt. Aber das? So richtig sicher ist man sich in Sarmenstorf bis heute nicht.

Und das, obwohl für die Grube natürlich ein offizielles Baugesuch eingereicht und auch bewilligt wurde. Dennoch, kann das sein? Ganz sicher sein können sich die Kritiker wie Fans ab kommendem Samstag, 2. Juli, denn dann soll endgültig mit dem Aushub begonnen werden. Wenn es denn wirklich einen gibt.

Ein Bubentraum geht in Erfüllung: Man darf selber baggern

Die Grabologen, wie sie sich in diesem speziellen Jahr nennen, das ganz im Zeichen des Grabens steht, werben, dass am Samstag «die grossen Bagger auffahren». Interessierte, Schaulustige und andere Grabologen sind herzlich eingeladen, ab 10 Uhr dem Spektakel beizuwohnen.

Ganz im Sinne von Aktionen rund um «Grabenstorf» besteht dann die einmalige Gelegenheit, sich selbst unter kundiger Anleitung an die Bagger-Hebel zu setzen, um sich so einen Bubentraum zu erfüllen. Auch die «Bagger-Barbara» aus dem Stück soll anwesend sein und ihre ersten Baggerschaufeln in den «Schwobenacher» graben, heisst es.

«Es gibt noch viel zu graben in ‹Grabenstorf›. Legen wir los, denn in acht Wochen feiern wir bereits zusammen Premiere.» Kaum zu glauben, wenn man sieht, wie friedlich und unberührt die Wiese daliegt und keine Ahnung hat, was mit ihr alles noch geschehen wird.