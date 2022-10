Sarmenstorf Grabenstorf ist vorbei, jetzt gibt's zwei neue Baugruben im Dorf: Die Arbeiten am lange umstrittenen Lindenplatz haben begonnen Soll der Lindenplatz zur Begegnungszone oder zur Tiefgarage werden? Sicher ist seit vielen Jahren nur eins: Das Parkierchaos, das auf dem Sarmenstorfer Dorfplatz herrscht, kann so nicht weitergehen. Am Montag, 10. Oktober, haben nun die Bauarbeiten begonnen. Der Ammann führt über die Baustelle.

So sieht der Lindenplatz in Sarmenstorf heute aus, im Hintergrund sind schon die Baumaschinen am Werk und erstellen den neuen Langzeitparkplatz. Ab dem 3. November wird der vordere Teil gesperrt und saniert. Andrea Weibel

Um den Sarmenstorfer Lindenplatz ist viel gestritten worden. Soll daraus eine Begegnungszone werden? Oder vielleicht eine Tiefgarage, weil das Dorf so stark wächst? Vor fast genau einem Jahr, an der Wintergmeind im November, wurde beschlossen, dass der Platz für 500'000 Franken umgestaltet werden darf. Und spätestens seit Montag, 10. Oktober, dürfte allen klar sein, dass der Streit nun endgültig vorbei ist. Die Baumaschinen sind aufgefahren, jetzt wird der Lindenplatz erneuert.

Im Moment allerdings erst der hintere Teil, dort, wo vor wenigen Wochen noch das Freilichttheater Grabenstorf in einer eigens dafür ausgehobenen Baugrube Hunderte von Zuschauenden erheitert hat. «Jetzt wird diese Grube wieder zugeschüttet, dafür werden zwei neue gegraben», fasst Gemeindeammann Meinrad Baur scherzhaft zusammen.

Die Baugrube, in der das Freilichttheater Grabenstorf gespielt hat, wird bald wieder zugeschüttet. Andrea Weibel

Er meint einerseits die Baustelle beim Lindenplatz, andererseits die neuen Unterflurcontainer, die beim Werkhof gebaut werden. «Die Glas- und Dosensammelstelle hier auf dem Lindenplatz wird abgebaut, dafür wird die Hauptsammelstelle beim Werkhof deutlich vergrössert und modernisiert», freut er sich. Dass die Leute nun nicht mehr im Dorfzentrum ihre Flaschen entsorgen können, sieht er nicht als Problem. «Dafür können sie dann beim Werkhof gleichzeitig auch Styropor, Bauschutt, Alteisen und vieles mehr loswerden.»

Anschlüsse und Kiesboden: Das Festdorf sorgt vor

Auf einer kleinen Führung über die Baustelle zeigt Baur die Ausmasse des neuen Lindenplatz-Parksystems. «Jeder, der hier an einem Freitag oder Samstag schonmal parkieren wollte, hat sich mindestens einmal darüber aufgeregt. Da bisher keine Parkfelder eingezeichnet waren, parkierten die Leute kreuz und quer. Es war ein wahres Parkierchaos», fasst er zusammen.

Der Sarmenstorfer Gemeindeammann Meinrad Baur zeigt die Baustelle, die seit dem 10. Oktober den hinteren Teil des Lindenplatzes besetzt. Ab dem 3. November ist der vordere Teil dran. Andrea Weibel

Die Bauarbeiten beginnen nun im hinteren Teil, also hinter und neben der Mehrzweckhalle. Der Langzeitparkplatz für Gemeinde- und Schulmitarbeitende wird als erstes saniert. «Drei- bis viermal pro Jahr haben wir das Militär hier, die nehmen diesen Langzeitparkplatz dann komplett in Beschlag», so der Ammann. «Darum wird daneben ein zweiter angelegt, der aber nur in diesen Fällen geöffnet und vom Lindenplatz aus zugänglich gemacht werden soll.» Parkkarten, die es hier zum Parkieren braucht, können auf der Gemeinde gekauft werden.

Diese beiden Parkplätze werden in Phase 1, also etwa bis am 3. November, fertiggestellt. Ebenso vergrössern beziehungsweise erneuern die Gemeinde ihre Wasser- und die AEW ihre Elektroleitungen.

Neben dem Langzeitparkplatz werden derzeit auch Wasser- und Stromleitungen vergrössert oder neu gebaut. Andrea Weibel

Baur sieht darin nicht nur etwas Positives für all die neuen Häuser im Dorf, sondern auch fürs Dorfleben selbst: «Wir sind ein Festdorf, und wenn wir feiern, dann oft auf dem Lindenplatz. Schon bald müssen Wasser, Abwasser und Strom nicht mehr immer hergezogen werden, sondern es werden bereits Anschlüsse vorhanden sein.» Ausserdem sei ihnen wichtig, dass der Boden überall mit Schotterrasen oder Kies belegt sein wird, «so können beispielsweise Festzelte einfach im Boden verankert werden».

E-Tankstellen und eine neue Linde in der Begegnungszone

Ab dem 3. November, in Phase 2, wird der hintere Parkplatz vorübergehend auch Kurzparkierenden offen stehen, dafür wird der eigentliche Lindenplatz dann bis etwa Mitte Dezember gesperrt. «Hier vorne wird es drei Parkierreihen geben, wie es heute eigentlich gedacht wäre. Diese werden mittels einer u-förmigen Fahrgasse erschlossen.»

Gezahlt werden kann am Automaten, der nahe dem Bushäuschen zu stehen kommen soll. Stolz sagt der Ammann: «Er wird mit einem Solarpanel stromautark laufen und von der Regionalpolizei bewirtschaftet. Bezahlt werden kann online oder mit Münz, das war uns wichtig.»

Direkt neben der Backstube hat die Bäckerei Ruckli bereits zehn Parkplätze fix gemietet. Dahinter wird es zwei Elektrotankstellen geben, die von der Fotovoltaikanlage auf der Mehrzweckhalle gespeist werden.

Und all jene, die sich hier eine Begegnungszone gewünscht haben, kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Die Winterlinde musste gefällt werden, weil sie alt und krank war. An ihrer Stelle wird eine junge Linde neben die mächtige, gesunde Sommerlinde gepflanzt, «schliesslich ist das hier der Lindenplatz». Es soll ausserdem Sitzgelegenheiten geben, eben ein echter Begegnungsort im Dorf werden, schliesst der Ammann den Rundgang ab.