Sarmenstorf Goldigi Söiblootere 2022: Er brachte als Strippenzieher die Fasnachtscliquen an einen Tisch Der 60-jährige Balz Saxer ist als sechster Preisträger mit dem Sarmenstorfer Fasnachtsorden «Di Goldigi Söiblootere» ausgezeichnet worden. Er war es, der der Sarmenstorfer Fasnacht zu neuer Blüte verholfen hat.

Balz Saxer (mit goldenem Hut), der aktuelle Preisträger der Goldigen Söiblootere, mit Gattin Yuliya (rechts von ihm), Hans Melliger (mit gelber Kappe) sowie den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern. Toni Widmer

Er hat vor Jahrzehnten, als Schriftsetzer-Stift beim Kasi in Wohlen, die erste Jubiläums-Fasnachtszeitung der Sarmenstorfer Fasnachtsgesellschaft Variété mitgestaltet. Seither produzierte er alle weiteren Ausgaben weitgehend im Alleingang. Seit 42 Jahren ist der heute 60-Jährige Variété-Mitglied, 26 Jahre gehörte er dem Vorstand an, 7 Jahre war er Präsident.

Er hat, zusammen mit Hänsu Melliger, den Sarmenstorfer Fasnachtskalender (SaFaKa) ins Leben gerufen. Die Sarmenstorfer Fasnachtsfreunde – das Gremium, das die Fasnachtsaktivitäten koordiniert und allgemein die Dorffasnacht fördert – ist ebenso sein Kind wie die Quartier-Fasnachtsclique Fröschewinkler.

Die Rede ist von Balz Saxer. Aus all diesen Gründen wurde er jetzt mit der Goldigen Söiblootere für sein enormes Engagement geehrt. Diese Auszeichnung war überfällig, sind sich die Sarmenstorfer Fasnächtler einig. Dass er sie nicht schon früher erhalten hat, daran ist er allerdings selber schuld.

«Nein», habe er stets gesagt, wenn die Blootere-Jury in den letzten Jahren seinen Namen genannt habe. «Nein und nochmals Nein, es gibt verdientere Fasnächtlerinnen und Fasnächtler», erinnert sich SaFaKa-Co-Redaktor und Neo-Rentner Hänsu Melliger. «Doch», fährt er fort, «diesmal gab es kein Pardon. Wir haben Balz am Söiblootere-Kongress einfach das Stimmrecht entzogen und ihn ein-, beziehungsweise zehnstimmig, zum neuen Preisträger gewählt.»

«Wir», das sei die Söiblootere-Jury gewesen, bestehend aus den ehemaligen Preisträgerinnen und Preisträgern Remi Stettler, Sandra Joho, Remo Eppisser, Lieni Niederer und Martin Joller – jedes Jury-Mitglied habe zwei Stimmen gehabt.

Balz ist fällig, sagte auch der Gemeindeammann

Die Verleihung des hohen Sarmenstorfer Fasnachtsordens war diesmal nicht nur eine närrische Angelegenheit. Sie hatte auch eine politische Komponente: Gemeindeammann Mäni Baur – selber begeisterter Fasnächtler und Ex-Heuröpfelzunftmeister – habe beim SaFaKa schon mehrmals auf Balz Saxers Verdienste hingewiesen und für ihn als Preisträger votiert. Doch auch diese politische Fürbitte sei bislang an Saxers Bescheidenheit gescheitert: «Balz», sagt Melliger, «steht nicht gerne im Rampenlicht. Er zieht dafür umso fleissiger die Fäden im Hintergrund.»

Und wie der aktuelle Söiblootere-Preisträger die Fäden zieht: Als Variété-Mitglied in jungen Jahren in einem Umfeld gross geworden, das zuweilen noch von gegenseitigem Neid und Missgunst geprägt war, hat er schon früh erkannt, dass es für eine gute Sarmenstorfer Fasnacht alle braucht. Entsprechend hat er über die Jahre für gegenseitiges Verständnis geworben, nach und nach ein gutes Netz aufgebaut und schliesslich die einzelnen Vereine, Cliquen und Gruppen an einen Tisch gebracht.

Es ist nicht zu hoch gegriffen, wenn man Balz Saxer das Verdienst zubilligt, die Sarmenstorfer Fasnächtler vereint und damit dem Brauch im Dorf massgeblich zu neuer Blüte verholfen zu haben.

Der neue Fasnachtskalender ist erschienen

Übergeben worden ist die Auszeichnung am Montag im Rahmen eines rauschenden Vorfasnachtsfestes, gemeinsam von allen noch lebenden bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern, SaFaKa-Co-Redaktor Hänsu Melliger und Gemeindeammann Mäni Baur. Balz Saxer und seine ebenfalls fasnachtsbegeisterte Gattin Yuliya haben sich dabei einmal mehr als gute und sehr grosszügige Gastgeber erwiesen.

Gleichentags ist auch der neue SaFaKa in alle Haushaltungen im Dorf verteilt worden. Das 60 Seiten dicke Heft bietet erneut alle nötigen Informationen rund um die Sarmenstorfer Fasnacht, Dutzende Bilder von vergangenen Anlässen sowie viele kleinere und grössere Artikel zum Schmunzeln.