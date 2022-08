Sarmenstorf Für Buntbarsche aus dem Freiamt reist die Kundschaft aus dem Ausland an Sie gehören zu den Exoten im Freiamt: Den Aquaristik-Laden Matavi Freis in Sarmenstorf gibt es seit etwas mehr als 20 Jahren. Kürzlich feierte Inhaberin Janine Freis gemeinsam mit ihrer Kundschaft, die sogar aus Italien und Frankreich anreist, um ihre afrikanischen Buntbarsche zu kaufen.

Arthur und Janine Freis in ihrem Fachgeschäft in Sarmenstorf. Nathalie Wolgensinger

Für Laien sind es bunte Fische, die in den unzähligen Aquarien im Fachgeschäft an der Büttikerstrasse in Sarmenstorf schwimmen. Dass es sich dabei um afrikanischen Buntbarsche handelt, darüber klärt Ladeninhaberin Janine Freis auf. Das Sarmenstorfer Fachgeschäft ist seit etwas mehr als 20 Jahren auf den Verkauf dieser Buntbarsche spezialisiert. Das wissen die Fans dieser Fischart zu schätzen, und sie nehmen dafür weite Anreisen, sogar aus Italien und Frankreich, in Kauf. Freis sagt:

«Bei uns bekommt man Fische, die es nicht überall gibt.»

Die Fische züchtet das Ehepaar nicht selber. Doch nicht nur Fans der Buntbarsche schätzen den Aquaristik-Fachhandel im Freiamt. Freis sagt: «Wir sind für alle da, auch für Kinder und Familien, die eine fachgerechte Beratung beim Kauf eines Aquariums wünschen.» Eine kompetente Beratung sei wichtig, fügt sie an. Denn: Nur wer das Aquarium fachgerecht unterhält, kann sich lange an dessen Bewohnern freuen.

Die insgesamt 1500 Tiere schwimmen in 20'000 Litern Wasser. Nathalie Wolgensinger

Janine Freis spricht aus Erfahrung. Sie erzählt lachend, wie sie als 11-Jährige ein Aquarium-Set von ihren Eltern geschenkt erhielt: «Ich habe damals praktisch alle Anfängerfehler gemacht, die man machen kann.» So habe sie beispielsweise alles ausgeräumt, um das Aquarium zu reinigen, und damit habe sie auch die wichtigen Bakterienkulturen zerstört. Doch ihre Fische «Flora» und «Fauna» überlebten, und Janine Freis lernte Stück für Stück dazu.

Den Tieren muss es gut gehen

Es war ein Bekannter, der sie im Jahr 2000 auf das Fachgeschäft in Sarmenstorf aufmerksam machte. Sie sei von Beginn weg fasziniert gewesen von der Arbeitsweise von Inhaber Rolf Moeschler und der Vielfalt der Buntbarsche, schwärmt sie. Moeschler habe nach dem Grundsatz «weniger ist mehr» gearbeitet. Und der Inhaber des Matavi erkannte bald das Talent in der jungen Frau und stellte sie 2002 in einem Teilzeitpensum an.

Als der Firmeninhaber 2019 unerwartet starb, ergriff die zweifache Mutter die Chance, kaufte das Fachgeschäft und führt es seither im Sinne von Rolf Moeschler weiter. Dazu gehört eine umfassende Beratung. Sie ergänzt:

«Wichtig ist, dass man die Bedürfnisse und Erwartungen der Kundinnen und Kunden kennt. Denn uns ist wichtig, dass es den Tieren gut geht.»

Seit 20 Jahren ist das Fachgeschäft Matavi in Sarmenstorf beheimatet. Nathalie Wolgensinger

Unterstützt wird sie bei der Arbeit von ihrem getrennt lebenden Ehemann. Arthur Freis ist stark sehbehindert und findet auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Stelle. Das Duo hat einfache Lösungen gefunden, damit er mithelfen kann. So klebt beispielsweise an jedem Aquarium ein QR-Code, der Auskunft über die Fischart gibt, die darin schwimmt. Arthur Freis versucht zudem, den Energieverbrauch des Fachgeschäfts zu drosseln.

Sie holte die Feier nach zwei Jahren nach

Ideen hat das Duo noch einige. Unter anderem prüfen sie derzeit, welche einheimischen Holzsorten sich für Aquarien eignen. Janine Freis erzählt:

«Unterbrochene Lieferketten betreffen auch uns, darum machen wir uns auf die Suche nach Alternativen.»

Freis ist mittlerweile ein Profi in allen Fragen rund um Aquarien. Darauf zählen auch Zahnärzte, Unternehmensberatungen und Ärzte, die ihre Aquarien in den Warte- und Sitzungszimmern von ihr betreuen lassen.

Für die tierliebende Frau ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sie bei Notfällen rund um die Uhr erreichbar ist. Das schätzen denn auch viele ihrer Kundinnen und Kunden, und entsprechend gross war der Aufmarsch an der Jubiläumsfeier, die wegen der Pandemie nun zwei Jahre später nachgeholt wurde.