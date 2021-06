Sarmenstorf «Falscher Bankangestellter» festgenommen: 16-Jähriger hatte bereits Bankkarte und PIN einer Seniorin Nach diversen Meldungen wegen Anrufen von falschen Bankangestellten konnte die Kantonspolizei Aargau am Montag einen mutmasslichen Telefonbetrüger festnehmen.

Eine 85-Jährige wurde Opfer eines Telefonbetrügers. (Symbolbild) Keystone

Nachdem es in letzter Zeit wieder vermehrt Meldungen von sogenannten «falschen Bankangestellten» gab, führte die Kantonspolizei Aargau verstärkte Kontrollen diesbezüglich durch. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei ein 16-jähriger Jugendlicher kontrolliert, neben dem ein Couvert am Boden lag, in dem sich die Bankkarte einer Drittperson inkl. der dazugehörigen PIN befand.

Die Befragung der 85-jährigen Inhaberin der Bankkarte habe ergeben, dass diese Opfer eines solchen «falschen Bankangestellten» geworden sein dürfte. Dabei kontaktieren die Betrüger die Opfer telefonisch und geben sich als Mitarbeitende einer Bank aus. Sie orientieren dann über verdächtige Transaktionen auf dem Bankkonto und fordern das Opfer auf, Bankkarte mit PIN am Wohnort einem angeblichen Bankmitarbeitenden zu übergeben.

Laut Kantonspolizei besteht der Verdacht, dass es sich beim kontrollierten Jugendlichen um einen solchen Abholer handelt. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Jugendanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Die aktuellen Polizeibilder: