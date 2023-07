Sarmenstorf Feierliches Ende einer beinahe unendlichen Geschichte – der neu gestaltete Lindenplatz gehört nun dem Volk und den Autos Der umgestaltete Sarmenstorfer Lindenplatz ist nun offiziell fertig. Am Donnerstagabend wurde er mit einer kleinen Einweihungsfeier eröffnet.

Es hat ein wenig gedauert, aber am Donnerstagabend konnte die Sarmenstorfer Bevölkerung endlich die Einweihung des frisch sanierten und neugestalten Lindenplatzes im Zentrum des Ortes feiern. Das Interesse daran war gross.

Das Interesse an der Einweihung war bei der Sarmenstorfer Bevölkerung gross. Bild: Verena Schmidtke

Gemeindeammann Meinrad Baur freute sich über die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher: «Ich begrüsse Sie alle im Namen des Gemeinderates zur Einweihung des Lindenplatzes und damit auch indirekt zur Unterflur-Sammelstelle.» Diese sei zwar bereits im Dezember eröffnet worden, doch damals sei das Wetter recht ungemütlich gewesen. «Somit stossen wir heute auch auf die Sammelstelle an», befand Baur lachend.

Eine Weile stand sogar ein Parkhaus zur Debatte

Der Lindenplatz beschäftigte die Sarmenstorfer Bevölkerung schon seit geraumer Zeit. Eine Weile stand sogar ein Parkhaus zur Debatte, welches aber letztendlich abgelehnt wurde. Dennoch sollte eine Aufwertung und Sanierung des Platzes erfolgen, der bislang als unstrukturierte Parkplatzfläche, auch beliebt bei Dauerparkierenden, sowie als Gelände für feierliche Anlässe genutzt wurde.

Stefan Hegi, Kommission Lindenplatz (links) und Gemeindeammann Meinrad Baur auf den neuen Sitzbänken. Bild: Verena Schmidtke

Eine Kommission befasste sich schliesslich mit dem Vorhaben, ein Kredit dafür wurde Ende 2021 an der Einwohnergemeindeversammlung beschlossen. Nach dem Ende der Theateraufführungen «Grabenstorf», die direkt neben dem Lindenplatz stattfanden, konnte im Herbst 2022 endlich der Baubeginn erfolgen.

Doch wie der Gemeindeammann in seiner Rede darlegte, verlief die Sanierung beileibe nicht ohne Zwischenfälle. Bald nach Baustart habe es eine Hiobsbotschaft gegeben, so Baur. Es ging um Knochenfunde. Die Kantonsarchäologie konnte diese aber als Rinder- und Schweineknochen identifizieren. Alter Bauschutt auf dem Areal, der analysiert und speziell entsorgt werden musste, habe die Sanierung zusätzlich verzögert.

Ein Teil des neu gestalteten Lindesplatzes in Sarmenstorf. Bild: Verena Schmidtke

Schliesslich kam Anfang Jahr auch noch ein heftiger Wintereinbruch ins Spiel. Meinrad Baur dazu: «Der gefrorene Boden konnte nicht verdichtet werden und die Fertigstellung musste in den Frühling verschoben werden.»

Zwei Elektrotankstellen stehen zur Verfügung

Nun, endlich fertig gestellt, kann der Lindenplatz folgendermassen genutzt werden. «Die linke und die mittlere Reihe werden via Parkuhr bedient», erklärte Baur. Dabei seien die ersten 30 Minuten kostenfrei, danach koste das Parkieren einen Franken pro Stunde. Die rechte Reihe sei für Kunden der Bäckerei Ruckli vorgesehen, welche diese Plätze gemietet habe. Ausserdem gebe es in der Ecke zwei Elektrotankstellen, deren Abrechnung über die Stromabrechnung erfolge.

Blick auf den Parkplatz-Teil des umgestalteten Lindenplatzes. Bild: Verena Schmidtke

Der Bereich unter den Linden, wo nicht mehr parkiert werden darf, wurde noch nicht saniert. Dazu müsse zunächst das sich noch in Planung befindende Bauprojekt Markstrasse abgeschlossen sein. Sonst seien vermutlich wieder Anpassungen am Lindenplatz nötig, so der Gemeindeammann. Sicher ist, für eine gefällte Linde solle im Herbst zur 850-Jahr-Feier des Dorfes eine neue gesetzt werden.

Dennoch gab es bereits Verschönerungsmassnahmen, die Stefan Hegi von der Kommission Lindenplatz, die im März 2021 gegründet worden war, vorstellte: Dies beinhaltet einige neue Sitzgelegenheiten aus Holz, die zum Verweilen einladen. Zudem habe er die Vision, den Platz in Zukunft vor Strassenlärm eventuell mittels einer Abschlusswand etwas zu schützen. Denn der Lindenplatz sei beliebt, sei es als Ort für den Glühwein-Treff im Winter oder als allgemeiner Treffpunkt.