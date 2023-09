Sarmenstorf Ein Aargauer Trottoir fürs Zelgli: Jetzt sollen der Schulweg sicherer und die Werkleitungen von 1890 endlich ersetzt werden Im Juni 2021 wurde das Totalausbauprojekt Zelgli-Kirchweg an der Urne mit überwältigenden 72 Prozent Nein-Stimmen bachab geschickt. Jetzt hat der Sarmenstorfer Gemeinderat ein neues Projekt erarbeitet. Kostenpunkt: 2,9 Millionen Franken. Vor allem die Schulwegsicherheit steht jetzt stärker im Fokus.

Klar ist: Die Werkleitungen unterhalb des Zelglis und des Kirchwegs in Sarmenstorf müssen ersetzt werden. Einige datieren tatsächlich noch von 1890. «Auch ihre Durchmesser entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen», fügt Gemeinderat Ramon Winterberg hinzu. Er ist zuständig für die Ressorts Tiefbau, Strassen und Verkehr in Sarmenstorf. Und er stellte am Dienstagabend an einer Infoveranstaltung das neue Ausbauprojekt für die beiden Strassen vor.

Im Zelgli müssen nicht nur die Werkleitungen saniert, sondern es muss auch temporeduziert und sicherer werden für die Schulkinder. Und die Strasse muss alle Anforderungen an eine Erschliessungsstrasse erfüllen, da noch Baulandreserven vorhanden sind. Bild: Seav-Seang Lim

Eigentlich wurde das erste Projekt bereits angenommen. An der Gmeind im November 2020 haben 60 Leute dafür gestimmt, 55 waren dagegen. Doch dann brachte ein Referendum das Thema im Juni 2021 an die Urne. Dort überboten 810 Gegner die 320 Befürworter mehr als deutlich. Das neue Projekt, das der Gemeinderat jetzt präsentiert, ist fast gleich wie das alte, kostet nun aber 2,9 statt den damaligen 2,7 Millionen Franken. Wieso das? Winterberg erklärt.

Im Zentrum: Schulwegsicherheit und Verkehrsberuhigung

Die Sanierung der Werkleitungen und die Arbeiten am Kirchweg bleiben wie geplant. Änderungen sollen einzig am Projekt im Zelgli vorgenommen werden. Dabei sind dem Gemeinderat vor allem zwei Punkte wichtig. «Vom Referendumskomitee wurde damals die Schulwegsicherheit moniert. Diese haben wir stark ins Zentrum gerückt», so Winterberg. «Ausserdem soll es Ausbuchtungen geben, um den Verkehr herunterzubremsen.»

Punkto Schulwegsicherheit soll ein so genanntes Aargauer Trottoir eingebaut werden. Oder besser: eingezeichnet. Denn dabei handelt es sich um jene gelben, gestrichelten Trottoirmarkierungen am Strassenrand, die die Autofahrenden dazu bringen sollen, den Zufussgehenden mehr Raum zu lassen. «Gleichzeitig können diese Markierungen aber auch überfahren werden, wenn beispielsweise ein Auto und ein Lastwagen kreuzen wollen», verdeutlicht Winterberg.

An der Infoveranstaltung vom Dienstagabend zeigten sich Mitglieder des Referendumskomitees enttäuscht darüber, dass das Zelgli ausgebaut werden soll, denn so verliere es seinen Charakter als Quartierstrasse, könnte als Schleichweg genutzt werden und werde gefährlicher für die Schulkinder.

Winterberg erklärt der AZ, wie er es schon am Dienstag gegenüber den rund 60 Anwesenden getan hat: «Ausbauen müssen wir die Strasse sowieso, denn es gibt dort noch unbebaute Parzellen, für die wir eine entsprechende Erschliessung bereitstellen müssen.» Um die Strasse dennoch sicher und als Schleichweg unattraktiver zu machen, sollen die erwähnten Ausbuchtungen dienen. Mit Bäumen bepflanzt sollen sie den Verkehr verlangsamen. «Zusammen mit dem Aargauer Trottoir sehen wir darin die beste Lösung für alle. So müssen wir die Strasse auch nicht verbreitern», ist der Gemeinderat überzeugt.

«Bauteuerung hat uns voll erwischt»

Aber wieso wird das Projekt knapp 200’000 Franken teurer, obwohl es fast gleich bleibt und das Aargauer Trottoir nur aufgemalt wird? Winterberg erklärt: «In den zwei Jahren, in denen wir nicht haben bauen können, hat uns die Bauteuerung voll erwischt. Man rechnet durchschnittlich mit einer Teuerung von 10 Prozent. Da sind wir mit unseren 7,4 Prozent eigentlich noch gut drin.»

Auch am Kirchwegsoll jetzt ein Aargauer Trottoir geprüft werden. Bild: Andrea Weibel

Das neu ausgearbeitete Projekt Zelgli-Kirchweg kommt am 24. November an die Sarmenstorfer Wintergmeind. Vorher geht der Gemeinderat aber nochmals über die Bücher, denn einige Inputs des Infoabends seien sehr gut gewesen, so Winterberg. «Anwohnende haben gefragt, ob man nicht auch am Kirchweg ein Aargauer Trottoir anbringen könnte. Wir haben dieses Anliegen aufgenommen und werden nun schauen, ob und wie wir auch den Kirchweg für Schulkinder sicherer machen können.»