Sarmenstorf Der Sarmi-Chlaus trotzte der Pandemie und überraschte 32 Familien mit einem Gartenbesuch Es war wirklich kein einfaches Jahr für den Sarmi-Chlaus. Die Pandemie brachte seine Organisation tüchtig durcheinander. Schliesslich aber kamen 32 Familien und insgesamt 85 Kinder in den Genuss eines Besuches von ihm.

Bereits letztes Jahr besuchte der Sarmenstorfer Chlaus die Kinder im Garten, heuer hielt man es ebenso. zvg

Trotz Pandemie und erschwerter Bedingungen: Das Sarmenstorfer Jugendforum liess sich nicht unterkriegen. Bereits im September beschloss man, dass der Chlaus-Besuch bei den Familien, wenn immer möglich, stattfindet, und zwar im Garten der Familien, um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten.

Mit diesen Vorgaben machten sich die ehrenamtlich Arbeitenden des Jugendforums an die Planung. 43 Familien meldeten sich für einen Besuch an und der Chlaus-Auszug aus der Kirche sollte ebenfalls zum 76. Mal stattfinden.

Den Auszug aus der Kirche mussten sie kurzfristig verschieben

Doch Corona bescherte Sarmenstorf eine Woche vor dem geplanten Auszug verhältnismässig hohe Fallzahlen. Aus Sicherheitsgründen verzichtete das Organisationskomitee deshalb auf den beliebten Anlass und sagte ihn schweren Herzens ab.

Man wollte damit verhindern, dass sich die Altersgruppen vermischen und es zu weiteren Ansteckungen kommt. Das Organisationskomitee hatte bereits ganz zu Anfang kommuniziert, dass keine Familie besucht wird, in der sich ein Familienmitglied in Quarantäne oder Isolation befindet. Dies zum Schutz der Familien, des Chlauses und aller weiteren Familien, die sich auf seinen Besuch freuten.

Der Samichlaus mit seinen fleissigen Helfern der JUFO Sarmenstorf, die dafür sorgten, dass er zur richtigen Zeit bei den Familien einen Besuch abstattete. zvg

Zehn Familien mussten denn auch den Besuch des Chlauses absagen. Aber auch in den Reihen des Jugendforums kam es zu Absagen, was aber nicht in allen Fällen auf Corona zurückzuführen war.

Es musste kurz vor dem Start der Besuche die gesamte Routenplanung nochmals neu überarbeitet werden. Die Herausforderung meisterte das Team bestens und so kamen 32 Familien in den Genuss eines Samichlaus-Besuches. Auch die drei Kindergartenabteilungen freuten sich, dass der Samichlaus bei ihnen vorbeischaute.

85 Kinder waren es, die sich heuer über den Besuch freuen durften. All jene, die wegen der Pandemie keinen Besuch empfangen durften, mussten sich nicht grämen. Der Samichlaus hatte auch an sie gedacht. Sie erhielten Post von ihm mit einer Chlausgeschichte und einem Bild, das sie ausmalen durften.