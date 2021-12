Sarmenstorf «De Herr Baldelli cha eifach alles» – Nach 35 Jahren geht der Schulhauswart in Pension Heute, am 23. Dezember, hat der Sarmenstorfer Schulhauswart Paolo Baldelli seinen Letzten. Die AZ überlässt das Wort seinen Kolleginnen.

Die Schülerinnen und Schüler verabschiedeten sich mit 35 kleinen Geschenken verteilt übers ganze halbe Jahr von ihrem Hauswart Paolo Baldelli. zvg

Wie er den Reifen vom Ahorn herunterholte

Es gibt viele Geschichten über unseren Hauswart zu berichten. «Paolo, chönntisch bitte no...», war meine oft verwendete Frage. Damit gemeint war: Seife einfüllen, Mobiliar, Gegenstände und Spielsachen reparieren oder sogar neu herstellen, Äpfel von den Bäumen schütteln und noch vieles mehr.

Ein kürzliches Erlebnis ist den Kindergartenkindern besonders in Erinnerung geblieben. Ein Kind warf einen Reifen auf den hohen Ahornbaum, und dieser konnte auch mit hochgeworfenen Besen nicht mehr heruntergeholt werden. Herr Baldelli war gerade in der Nähe, und die Kinder baten um seine Hilfe.

Natürlich wusste Paolo sofort, mit welchem Werkzeug er den Reif wieder zu Boden befördern konnte und wo dieses zu finden war. Er holte einfach den langen Stab, welchen er sonst für das Bassin verwendet, und so war der Reifen in Kürze heruntergeholt. Zur grossen Freude der Kinder, die eine nahe und gute Beziehung zu unserem Hauswart haben.

Die Kinder waren sich nach dem Erhalt des Reifens einig: «De Herr Baldelli cha eifach alles.» Sie werden ihn sehr vermissen. Judith Mathis, Kindergarten Biene

Jung und motiviert: So sah Paolo Baldelli vor 35 Jahren aus, als er als Hauswart bei der Schule Sarmenstorf anfing. zvg

Er war im Notfall auch Werklehrer

Eine unserer Unterstufenschülerinnen verletzte sich im Werken mit dem Laubsägeli so stark, dass sie schnell zum Arzt musste. Da die Eltern nicht sofort da sein konnten, musste die Lehrerin das Mädchen begleiten. Doch wer sollte unterdessen die restlichen Schülerinnen und Schüler beaufsichtigen?

Wie stets in solchen Situationen: Nicht verzagen, Paolo fragen... Unser hochgeschätzter Hauswart übernahm die Klasse und betreute sie im Werkraum mit Bravour, bis die Lehrerin wieder zurück war. (Ruth Furrer, ehemalige Lehrerin, Sarmenstorf)

Heinzelmännchen vom Dienst

Nach der Ankunft an der Schule habe ich an jenem Morgen gemerkt, dass bei meinem Auto etwas abgebrochen sein muss und ich im Begriff bin, das Kontrollschild zu verlieren. Also habe ich Paolo gefragt, ob er mir etwas schwarzes Klebeband vorbeibringen könnte, damit ich das Kontrollschild für den Moment fixieren kann und ohne Probleme heimkomme.

Einen vollen, stressigen Arbeitstag später, kurz vor dem Heimgehen, fällt mir ein, dass ich das schwarze Klebeband nicht erhalten habe. Jänu, denke ich, dann muss es halt irgendwie auch so gehen. Ich laufe hinaus zum Auto – und was sehe ich da? Bereits wurde das Kontrollschild fix-fertig geflickt und repariert – ohne Kommentar und ohne, dass ich daran erinnern oder nochmal nachfragen musste!! So toll! Merci! (Bea Thönen, Schulsekretärin)

Ob Taxifahrer, Aushilfslehrer oder Heinzelmännchen – Paolo Baldelli hat überall angepackt, wo er gebraucht wurde. zvg

Auch Taxifahrer war Paolo ab und zu

Das Weihnachts-Essen der Lehrpersonen steht vor der Tür. Es schneit, mir graust es davor, bei diesen Verhältnissen mit dem Auto auf der Strasse zu fahren. Ich erzähle Paolo, dass ich nicht kommen werde bei diesem Wetter, da das Restaurant mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut erreichbar ist.

Paolo erklärt sofort, ohne zu zögern, dass er mich abholen und auch wieder heimbringen wird. Obwohl das für ihn ein Umweg ist. Mein Zuhause liegt überhaupt nicht an seinem Weg. (Lea Zeugin, Fachlehrperson Englisch/DaZ)

Oscar für den «Besten Hauswart Ever»

Wie sagt man so einem tollen Hauswart adieu, der 35 Jahre lang dermassen mit Herz und Seele für «seine» Schule, Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Mitarbeiter geschaut hat? Eigentlich kann man in so einer Situation gar nicht genug danke sagen. Aber wir haben es versucht und seit den Herbstferien bis zu den Weihnachtsferien 35 Mal ein kleines Highlight für «unseren» Paolo Baldelli geplant.

Alle Klassen der Primar- und Oberstufe, sowie Ehemalige, Kolleginnen und Kollegen und auch die Gemeinde Sarmenstorf haben mitgemacht und sich schöne Überraschungen einfallen lassen. Paolo Baldelli hat Schoggi erhalten und kleine Geschenke, Znünis und Zvieris, mehrere Mittag- und Nachtessen, Primar- und Oberstufenschülerinnen und -schüler haben gesungen, gebastelt, vorgetragen und gezeichnet, es wurde sogar ein eigenes, ganz persönliches Lied für Paolo geschrieben und durch das Team vorgetragen. Und in einer erstklassigen Oscarverleihung (mit anschliessendem Apéro) wurde ihm (trotz knallharter Konkurrenz) der Oscar als «Bester Hauswart Ever» verliehen.

Paolo Baldelli wird es auch nach seiner langen «Schulzeit» sicher nicht langweilig. zvg

Viele, viele wunderbare, herzerwärmende und berührende Momente später (die Schulleitung hat tatsächlich das eine oder andere Mal ein wenig Augenwasser nicht nur beim Hauswart, sondern auch bei den Lehrpersonen und sich selber bemerkt) entlassen wir Paolo Baldelli nun in den wohlverdienten Ruhestand. Bereits mit der Vorfreude darauf, ihn im Dorf, bei einem Kafi oder einer Veranstaltung ganz bald wiederzusehen. Ciao Paolo – wir danken dir von Herzen für alles und vermissen dich jetzt schon sehr, mögen dir aber gönnen, dass du nun Zeit für deine Projekte und Hobbys hast. (Sandra Henkes, Schulleitung Sarmenstorf)