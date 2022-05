Sarmenstorf Dank ihm flog viel Exotenholz aus den Regalen – nach 37 Jahren bei der Ruepp Schreinerei AG geht Reinhard Keusch in Pension Er ist und bleibt ein Schreinermeister voller Leidenschaft für sein Handwerk. Reinhard Keusch, 65, ist Perfektionist mit riesigem Fachwissen. Das hat er in 37 Jahren in der Sarmenstorfer Schreinerei Ruepp über 100 Lernenden weitergegeben. Und er hat dafür gesorgt, dass Waldkirsche und Nussbaum wieder zum Trend geworden sind.

Reinhard Keusch wird nach 37 Jahren als Schreiner bei der Ruepp Schreinerei AG in Sarmenstorf pensioniert. zvg

Wenn's passt, dann passt's. Und wenn's nicht passt, dann macht es Schreinermeister Reinhard Keusch passend. Darauf konnte man sich bei der Sarmenstorfer Ruepp Schreinerei AG in den vergangenen 37 Jahren verlassen. Auch das passt, heisst doch der Slogan des Unternehmens «Innenausbau in Perfektion».

Mehr als sein halbes Leben blieb er dem Sarmenstorfer Unternehmen treu, das 1936 gegründet wurde und heute über 30 Mitarbeitende zählt. Und hat dabei vielerorts seine Spuren hinterlassen. Denn die Ruepp Schreinerei gestaltet, plant, produziert und montiert individuell auf Mass gefertigte Küchen, Badmöbel, Türen und Inneneinrichtungen für den privaten wie auch öffentlichen Bereich. Überall in der Schweiz.

Details aus dem Bauch heraus ärgerten ihn

Bei Keusch muss alles dem entsprechenden Stil zugeordnet werden können. «Ob es Gotik, Renaissance oder moderne Möbelkunst ist, die fachgerechten Konstruktionen und Materialien müssen stimmen», schreiben seine Vorgesetzten über ihn. «Was Reinhard ärgerte, war, wenn die Details aus dem Bauch herauskommen und ohne Hintergrund ausgeführt werden.»

Diese Einstellung sei stets sein Wegbegleiter gewesen. Und die habe ihn und seine Konstruktionen von Details mehrmals in die Fachzeitschrift «Schreinerzeitung» gebracht, hebt die Schreinerei hervor. «Seine konstruktiven Lösungen wurden bewundert und von unseren Kunden im öffentlichen wie auch im privaten Bereich sehr geschätzt.»

Er sorgte dafür, dass das heimische Holz mehr geschätzt wurde

Reinhard Keuschs Liebe zum Material Holz und dessen Herkunft, der Natur, kam nicht von ungefähr. Sein Vater brachte ihm als Förster von Kindsbeinen an das einheimische Holz näher. So setzte er sich später als Schreiner stark für Holz aus den heimischen Wäldern ein. Die Ruepp AG schreibt sogar: «Die Exoten Abachi, Lima und Sipo verschwanden aus unserem Holzlager und wurden durch Fichte, Eiche, Ahorn und vor allem Waldkirsche und Nussbaum ersetzt.»

Schreinermeister Reinhard Keusch hat in der ganzen Schweiz Spuren hinterlassen. Zum Beispiel mit dieser Bank in Zürich. zvg

Die Ruepp Schreinerei geht sogar noch weiter, indem sie schreibt: «Selbstverständlich ist er als Schreinermeister und Prüfungsexperte bei den Lehrlingen und als Lehrmeister für Wald- und Holzkunde ein Vorbild.» Jedes Jahr führte er die Lehrlinge in den Wald mit anschliessendem Bräteln «und zeigte ihnen die Werte unseres Waldes auf».

Über 100 lernende Schreinerinnen und Schreiner oder Zeichnerinnen und Zeichner mit Fachrichtung Innenarchitektur haben über die Jahre von Keuschs Wissen profitiert. Ebenso begleitete er viele junge Schreiner in der Weiterbildung.

Er hinterliess in der ganzen Schweiz seine Spuren

«Reinhard hat in der ganzen Schweiz Spuren hinterlassen, wo höchste fachliche Ansprüche gefordert waren.» 37 Jahre war er technischer Leiter bei der Ruepp Schreinerei AG. Dies sei «ein langes, mit sehr hohen Ansprüchen gespicktes Berufsleben».

So strahlt Reinhard Keusch von der Website der Ruepp Schreinerei AG in Sarmenstorf. zvg

Am 27. April ging der 65-Jährige in seine wohlverdiente Pension und wurde nochmals zünftig von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefeiert. Doch ganz aufhören will der Schreinermeister, dessen Beruf auch seine Leidenschaft ist, noch nicht. In einem reduzierten Pensum bleibt er weiterhin für den Betrieb tätig. Die Ruepp Schreinerei AG dankt ihm für seine vorbildliche Art als Mitarbeiter, seine grosse Fachkompetenz und all die Jahre der Treue.