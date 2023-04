Sarmenstorf Angefangen hat im Eichireben alles mit dem «Armenhaus»: Ein Einblick in die bewegte 50-jährige Geschichte der Pflegeinstitution Das Regionale Alters- und Pflegeheim Sarmenstorf feiert diesen Juni sein 50-Jahr-Jubiläum, der Trägerverein gar sein 60-jähriges Bestehen. Angefangen hat alles mit dem «Armenhaus» und drei engagierten Zeitgenossen. Ein Rückblick.

Das Alters- und Pflegeheim Eichireben in Sarmenstorf hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Bild: Toni Widmer

Ein Feierabendbier mit musikalischer Unterhaltung am Freitag, ein hausgemachtes (Bonsai-)Streetfoodfestival sowie ein Konzert mit der legendären Rock-’n’-Roll-Showband «50’s-Five» am Samstag, ein Festgottesdienst am Sonntag – vom 23. bis 25. Juni 2023 geht es rund, rund um das Regionale Alters- und Pflegeheim Eichireben in Sarmenstorf. Gefeiert werden an diesem Wochenende der 60. Geburtstag des Trägervereins und die Eröffnung der Institution vor 50 Jahren.

Ordensschwestern kümmerten sich um die Pflegebedürftigen

Damals vor 60 Jahren hat es sich die Gemeinde Sarmenstorf mit der Altersbetreuung einfach gemacht: Sie hat das Problem ausgelagert und an einen Verein delegiert. Von 1960 bis in die 70er-Jahre wurden die alten und pflegebedürftigen Dorfbewohnerinnen und -bewohner von Ordensschwestern betreut, vorerst im sogenannten «Armenhaus» in der Vorstadt.

1963 wurde auf Anregung des Gemeinderates der Altersheimverein gegründet, mit dem Ziel, das «Armenhaus» durch ein modernes Altersheim zu ersetzen. Die ehemaligen Gemeindeammänner Harold Taeschler und Josef Baur-Köchli sowie der Dorfarzt Edwin Schwammberger verhalfen dem Projekt – zusammen mit vielen anderen – zum Durchbruch. Im Dezember 1973 konnte der Neubau bezogen werden.

Höhere Lebenserwartung stellt Pflege vor Herausforderungen

Zehn Jahre nach der Eröffnung lebten in der Institution 28 Frauen und 14 Männer. Der Altersdurchschnitt der Bewohnerinnen und Bewohner lag damals bei rund 83 Jahren. Heute sieht das anders aus: «Das Durchschnittsalter liegt bei 88 Jahren, die allermeisten Leute sind pflegebedürftig», sagt Reto Köchli, der die Institution seit zwölf Jahren leitet. «Entsprechend müssen wir personell gut aufgestellt sein.»

Reto Köchli leitet das Regionale Alters- und Pflegeheim Eichireben in Sarmenstorf seit zwölf Jahren. Bild: Toni Widmer (15. Mai 2018)

Die Struktur der aktuell 47 Bewohnerinnen und Bewohner stelle denn auch immer höhere Anforderungen an die Institution. Zurzeit sei es jedoch nicht ganz einfach, stets genügend Personal für die aufwendige Betreuung zu rekrutieren. Obwohl:

«Im Pflegebereich ist einiges passiert in den letzten Monaten. Die Löhne wurden angepasst und die Arbeitsbedingungen weiter verbessert.»

Insbesondere sei auch viel in die Teambildung investiert worden. «Bei uns stimmt die Atmosphäre, davon bin ich überzeugt», so Köchli. Drei Viertel der rund 60 bis 65 Mitarbeitenden seien schon zehn Jahre oder länger hier. Zudem würden auch in verschiedenen Bereichen (Hausdienst, Küche und Pflege) junge Leute ausgebildet. «Ich denke, das ist ein gutes Zeichen», sagt Köchli und hofft, dass sich die Personalsituation im Pflegebereich allmählich wieder bessert.

Mehrheit der Bewohnenden stammt aus der Region

Der Betrieb im Haus, das in der Vergangenheit mehrmals saniert, umgebaut, erweitert und/oder an die sich verändernden Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner angepasst worden ist, läuft sonst gut: «Wir sind seit Jahren regelmässig sehr gut belegt. Dabei stammen rund 60 bis 70 Prozent unserer Bewohnerinnen und Bewohner aus der Region Sarmenstorf, Fahrwangen und Meisterschwanden», erklärt Köchli.

Das Regionale Alters- und Pflegeheim Eichireben ist selbstständig und selbsttragend. Für die organisatorischen und finanziellen Belange sind Vorstand des Trägervereins, Heimkommission und Heimleitung in den jeweiligen Verantwortungsstufen zuständig. Die Gemeinde Sarmenstorf ist finanziell nicht involviert, stellt jedoch eine ständige Vertretung im Vorstand. Am 3. Mai 2023 findet die 60. Generalversammlung des Altersheimvereins statt. Neumitglieder seien herzlich willkommen.