Sarmenstorf Bald wird die Ruine abgerissen: Das Haus, in dem einst die älteste Freiämter Druckerei stand, weicht vermutlich fünf Reihenhäusern Bis vor drei Jahren stand das Haus an der Hilfikerstrasse 13 in Sarmenstorf noch unter Schutz. Jetzt soll es abgerissen werden. Kommen keine Einwände, könnte das Gebäude bald durch fünf Reihenhausteile ersetzt werden. Dahinter und daneben sollen zudem zwölf Einfamilienhäuser und zehn Wohnungen gebaut werden.

Man könnte es fast als hübsch bezeichnen: Durch die Ruine des Dachs hindurch kann man den herbstlichen Morgenhimmel betrachten. Für die Gemeinde Sarmenstorf ist es allerdings eher mühsam als hübsch. Das Dach gehört zum Gebäude an der Hilfikerstrasse 13. Und diese Ruine eines Wohnhauses samt Anbau und Scheunenteil zerfällt schon so lange, dass selbst die Umzäunung, die Unbefugten den Zutritt verwehren soll, bald ins Alteisen gehört.

Fast schon schön: Durch die Ruine des Hauses an der Hilfikerstrasse 13 kann man den Morgenhimmel betrachten. Bild: Andrea Weibel

Wer die seltsame Ruine direkt an der Hauptstrasse sehen möchte, sollte das bald tun. Denn auf der Gemeindeverwaltung lag bis am 2. Oktober das Abrissgesuch der Eigentümerin Immofort AG in Büttikon auf. Sollten keine Einwendungen eingegangen sein, würde das Gebäude, das vermutlich aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammt, schon bald abgebrochen und entsorgt.

Bis vor drei Jahren stand das Haus noch unter Schutz

Wieso wartet man, bis ein Gebäude derart zerfallen ist, bevor man es abreisst? Beim Gemäuer an der Hilfikerstrasse 13 ist das einfach: Das Haus stand seit 1997 und bis vor drei Jahren als Kulturobjekt respektive Baudenkmal kommunaler Bedeutung unter Schutz. Allerdings nur das Wohnhaus, nicht die Scheune und nicht der Anbau, in dem einst die erste Druckerei des Freiamts untergebracht war.

Wer die Ruine noch sehen will, sollte sich beeilen, bald wird sie vermutlich abgerissen. Bild: Andrea Weibel (18.11.2020)

2020, vor der Gemeindeversammlung, an der über die Schutzentlassung der Ruine abgestimmt wurde, sagte Gemeinderätin Nadine Baur gegenüber der AZ: «Die Eigentümer haben es schlicht verlottern lassen. Wir hoffen nun, dass die Bevölkerung es aus dem Schutz entlässt. So könnte an der Stelle ein neues Haus entstehen.» Ihre Hoffnung hat sich erfüllt, der Schutzentlassung wurde zugestimmt und es darf neu gebaut werden.

Läuft alles gut, ist die Überbauung 2028 fertig

Es gibt jedoch ein Aber. Markus Gutknecht, Geschäftsführer der Swissprojekt AG aus Rudolfstetten, kennt das. Seine Firma hat das Überbauungsprojekt für die Inhaberin Immofort AG, die zur Koch AG in Büttikon gehört, ausgearbeitet. «2011 haben wir mit der Planung begonnen. Aber wir warten immer noch darauf, dass der Kanton den Gestaltungsplan genehmigt», sagt er.

Auch ein Richtprojekt bestehe längst. Im unteren Teil der Parzelle, wo jetzt noch Gras wächst, sind zwölf Einfamilienhäuser geplant. Die Bauruine hingegen muss laut Gestaltungsplan im ähnlichen Stil neu erstellt werden. «Dort sind fünf Reihenhausteile geplant, deren Fassade ähnlich aussehen soll wie das jetzige Gebäude samt Scheune. Allerdings natürlich in guter Bauqualität», fasst Gutknecht zusammen. Zusätzlich soll links neben das Haus ein Mehrfamilienhaus mit etwa zehn Wohnungen zu stehen kommen.

2020 wurde das Gebäude aus dem Schutz entlassen und soll nun abgerissen werden. An seine Stelle sollen fünf Reihenhausteile kommen. Bild: Andrea Weibel (18.11.2020)

«Wir gehen davon aus, dass der Kanton mit dem Gestaltungsplan in der Zielgeraden ist und wir das Projekt bald fertig ausarbeiten können», ist der Planer zuversichtlich. Wenn alles gut läuft, sollte im Verlauf des Jahres 2024 das Projekt eingereicht und 2026 mit der zweijährigen Bauzeit begonnen werden können. «Es ist verrückt, wenn man denkt, dass wir am Ende fast 20 Jahre mit dem Projekt beschäftigt sein werden. Aber so ist es halt manchmal», hält Gutknecht achselzuckend fest.