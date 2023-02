Sarmenstorf 22-jährige Neulenkerin rast mit 108 km/h durch das Dorf – Auto und Billet weg Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Sarmenstorf hat die Regionalpolizei Lenzburg ein Auto mit 108 km/h bei erlaubten 50 km/h geblitzt. Hinter dem Steuer sass eine 22-Jährige.

50 km/h Höchstgeschwindigkeit gilt auf der Hilfikerstrasse in Sarmenstorf. Dort führte die Regionalpolizei Lenzburg am Montagabend eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Um 20 Uhr erfasste das Messgerät einen VW Golf, der mit 108 km/h in Richtung Villmergen fuhr. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 52 km/h.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau konnte das Auto kurz danach anhalten. Am Steuer sass eine 22-jährige Frau aus der Region, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilt. Da sie mit der starken Geschwindigkeitsüberschreitung den sogenannten Rasertatbestand erfüllte, schaltete die Kantonspolizei die Staatsanwaltschaft ein. Diese eröffnete eine Strafuntersuchung und liess das Auto sicherstellen. Die Frau musste ihren Führerausweis auf Probe ebenfalls abgeben. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder aus dem Aargau: