Sanierung der Kantonsstrasse: Ab Weihnachten kommt eine Vollsperrung

Alle am Vorhaben Beteiligten zeigten sich sichtlich erfreut, dass das schon lange geplante Projekt endlich realisiert werden kann. Sechs von ihnen griffen gut gelaunt zu den bereit­gestellten Spaten, um das Vorhaben nun auch offiziell und feierlich zu starten.

«Die Kantonsstrasse zwischen Benzenschwil und Merenschwand hat einen alten Belag», berichtete Projektleiter Josef Korbonits, «sie genügt in ihrer bestehenden Form mit den aktuellen Fahrbahnbreiten den Anforderungen nicht mehr.» Ziel sei, die Strasse zwischen den Orten sicherer zu machen, so Gesamtprojektleiter Marius Büttiker. Schliesslich diene sie als Schulweg. Ausserdem solle der Lärmpegel mittels eines speziellen Deckbelags deutlich vermindert werden. Natürlich sei so eine umfangreiche Baumassnahme immer mit Einschränkungen verbunden, dafür wolle er sich entschuldigen.

Drei Bauphasen und zeitweise Strassensperrungen

Wie es in den kommenden Monaten auf der Baustelle vorangehen wird, die einen rund 1,1 Kilometer langen Strassenabschnitt betrifft, erklärte Josef Korbonits. Für die Sanierung werde die bestehende Strassentrasse genutzt, im Laufe der nächsten Monate erfolge die Verbreiterung auf 6,2 Meter.