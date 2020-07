Sammelsurium am Flugplatz: Der Flohmarkt in Buttwil stösst auch in Coronazeiten auf grossen Anklang

Es ist Sonntagmorgen kurz vor 11 Uhr. Viele Besucherinnen und Besucher schlendern zwischen den verschiedenen Ständen hindurch oder gönnen sich eine Pause im Restaurant. Es ist erst der dritte Flugplatz-Flohmarkt in diesem Jahr. Normalerweise findet er von März bis Oktober jeden dritten Sonntag statt. «Wegen des Coronavirus mussten wir zweimal aussetzen», erklärt René Marti. Als Eventmanager vom Verein Flugplatz Beizli Buttwil ist Marti unter anderem für den Flohmarkt verantwortlich. Zu dieser Aufgabe gehören nun auch die Coronaschutzmassnahmen. «Ich musste ein dickes Dossier bearbeiten, über 140 Seiten waren es», so Marti.

Ein schattiger Weg bahnt sich durch die Wohnwagen bis zum Flugplatz. Zwischen den Bäumen leuchten weiss die ersten Zeltspitzen und es ertönt gedämpfte Musik. Es ist Flohmarkt auf dem Flugplatz in Buttwil. Oder «Flohmi», wie es auf den Pfeilen steht, die den Weg von der Hauptstrasse her weisen.

Umso mehr freut es ihn, dass die Nachfrage nach Standplätzen trotzdem so gross ist. 25 Stände wurden am Sonntagvormittag vor dem Restaurant The Hangar aufgebaut. «Das ist das Maximum an Plätzen, das wir anbieten können», erklärt Marti. «Ich musste einige Leute abweisen.» Es ist ihm anzumerken, dass ihm der Flohmarkt grosse Freude bereitet. Er blickt über den Platz und lächelt. «Viele Marktfahrer hier kennen sich. Es herrscht hier eine familiäre Stimmung.»

Diese friedliche Atmosphäre geniessen auch die Besucherinnen und Besucher. Viele verweilen an den Ständen und plaudern mit den Verkäufern. «Ich gebe ihnen die Kette für 35 Franken. So haben wir beide Haare gelassen», tönt es vom Stand von Dina Stutz. Für die Marktfahrerin aus Oberrohrdorf gehört das «Märten» dazu. «Meine Preise sind verhandelbar, wir sind ja schliesslich an einem Markt», sagt sie und lacht. Seit dem ersten Flohmarkt vor zwei Jahren sei sie immer dabei gewesen. «Das erste Mal sind wir hier im Schnee gestanden», erinnert sie sich an die Anfänge.