Saison-Höhepunkt: Am Samstag öffnet der Vorverkauf für das Aargauer Kantonalschwingfest

Am Samstag beginnt der Vorverkauf für das 114. Aargauer Kantonalschwingfest. Der grosse Hosenlupf in Beinwil steigt am Sonntag, 7. Juni. Dazu entsteht auf dem Festplatz «Chäbere» eine Arena für 4000 Zuschauer.

Können die beiden Freiämter «Neueidgenossen» Andreas Döbeli und Joel Strebel den Nordwestschweizer Leader Nick Alpiger herausfordern oder gar am Tagessieg hindern? Diese Frage treibt die Schwingerfreunde schon jetzt um.

Wer sich für diesen Showdown im Oberfreiamt gute Sitzplätze sichern will, kann den am Samstag, 18. Januar, beginnenden Vorverkauf im Internet unter www.ag20.ch/tickets nutzen. Bei Fragen steht die E-Mail-Adresse ticket@ag20.ch zur Verfügung.

In den freien Verkauf gehen 2000 gedeckte Sitzplätze auf den Tribünen C und D. Nicht gedeckt, aber nahe am Sägemehl sind die Rasensitzplätze. Auch diese können im Vorverkauf gesichert werden. Erst an der Tageskasse verkauft werden die Stehplätze.

Jugendliche unter 16 Jahren haben Anrecht auf einen Gratisstehplatz. Der Grossanlass beginnt am Freitagabend, 5. Juni. Auf dem «Chäbere» entsteht ein 6,5 Hektaren grosses, stimmungsvolles Festdorf samt der Schwingerarena in quadratischer Form mit vier gedeckten Tribünen.

«Es bäumigs Fäscht» soll das Schwingfest werden

Am Samstag testen die Jungschwinger die Arena, bevor die «Grossen» am Sonntag in die Hosen steigen. Am Samstag geht um 19 Uhr im Festzelt der Ringerländerkampf Schweiz – Deutschland über die Bühne.

Im Turnerzelt ist ein volkstümlicher Abend angesagt. Das Organisationskomitee unter der Leitung von Hermann Bütler und unternimmt alles, um dem Motto «Es bäumigs Fäscht» gerecht zu werden. (wr)

Weitere Informationen unter www.ag20.ch.