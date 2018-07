Schon von der Strasse her ist die gute Stimmung in der Badi Wohlen hörbar. Kleine Kinder jauchzen im Wasser, die grösseren springen lachend ins Wasser, die Erwachsenen sind in Ferienstimmung und unterhalten sich. Besonders viel los ist an der neuen Wasserrutsche, mit 96 Metern ist sie die längste im Freiamt. Wer hier nicht aufpasst, der kann schon beim Zuschauen mindestens nasse Füsse bekommen.

Hans Struck, der Restaurantleiter, berichtet: «Die neue Badi wird sehr gut angenommen seit der Wiedereröffnung am 7. Juli. Bereits an jenem Samstag war viel los. Getoppt wurde das noch am Tag darauf. Der Sonntag war unser Spitzentag.» Bis zu 3500 Leute können sich in der Badi aufhalten, verteilt auf mehrere Liegewiesen um die verschiedenen Becken. «Es ist noch nicht alles fertig, das kommt alles nach und nach. Aber das Konzept geht auf», erläutert Struck. Zur neuen Wasserrutsche kann er mitteilen: «Die Rutsche kommt gut an. Zuerst war ein wenig Skepsis vorhanden, weil sie nicht in einem Becken endet. Aber sobald die Leute sie ausprobiert haben, stellen sie fest, dass gar kein grosses Becken notwendig ist.»

Was halten Sie von der neuen Badi, und was gefällt Ihnen am besten?