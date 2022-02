Rudolfstetten/Berikon Neue Abbiegespur auf der Mutschellenkreuzung verzögert sich noch Bei der verkehrsreichen Mutschellenkreuzung plant der Kanton seit rund zwei Jahren verschiedene Sofortmassnahmen. Ein Teil ist Ende 2020 umgesetzt worden, beim zweiten Teil stockt es aber. Der kantonale Projektleiter Marcel Voser klärt über den Stand des Verfahrens auf.

Bei der Mutschellenkreuzung ist links eine dritte Spur als Rechtsabbieger in Richtung Widen geplant. zvg (23.8.2021)

Die grosse Kreuzung auf dem Mutschellen ist seit Jahren ein neuralgischer Punkt im Freiämter Verkehr. Das Zusammentreffen von wichtigen Hauptverbindungsstrassen, Buslinien, Bahn sowie dem Rad- oder Fussgängerverkehr sorgt oft für Staus und Verspätungen. Bis eine einheitliche Lösung an dieser Stelle möglich ist, gehen die zuständigen Stellen von rund 10 bis 15 Jahren aus.

Um schon vorher etwas Abhilfe zu schaffen, gleiste der Kanton verschiedene Sofortmassnahmen in zwei Etappen auf. Die Umsetzung war ursprünglich 2020 oder spätestens 2021 vorgesehen. Der erste Schritt, die Sanierung und Anpassung der Lichtsignalanlage, ging im November 2020 problemlos über die Bühne.

Der zuständige Projektleiter des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), Marcel Voser, sagt: «Die bisher gemachten Erfahrungen sind positiv, das zeigen uns auch die Rückmeldungen der Gemeinden. Auch wenn das Verkehrsaufkommen aufgrund der bekannten Lage wohl etwas reduzierter war in letzter Zeit.»

Bushaltestelle an der Bellikerstrasse ist baureif

So weit, so gut. Doch bei der zweiten Etappe gibt's Verzögerungen. Dies betrifft die zusätzliche Rechtsabbiegespur für den Strassenverkehr Richtung Widen von Rudolfstetten kommend und eine neue Kipphaltestelle für den Bus in Berikon an der Bellikerstrasse 9.

Die Bushaltestelle ist nur zum Aussteigen gedacht. Damit die Passagiere direkt die Unterführung zum Bahnhof Berikon-Widen benutzen und so den Anschluss an die Züge trotz Stau auf der Strasse rechtzeitig erwischen können. Dieses Projekt bereitet Marcel Voser keine Sorgen mehr. Er erklärt: «Bei der Kipphaltestelle ist der Landerwerb abgeschlossen. Das Ganze ist im Prinzip baureif.»

Im rechtsliegenden Bereich der Bellikerstrasse ist eine Kipphaltestelle für den Bus vorgesehen sowie eine Mittelinsel. Marc Ribolla (24.3.2020)

Anders die Rechtsabbiegespur, die rund 60 Meter lang wird. Sie tangiert einen Bereich der ehemaligen Tankstelle, deren Dach zurückgeschnitten wird, benötigt eine Belagsanpassung und weitere kleinere bauliche Massnahmen. Marcel Voser klärt auf:

«Der Abschluss des Genehmigungsverfahrens durch den Regierungsrat steht bald bevor. Es verzögerte sich wegen Einsprachen. Sobald es bewilligt ist, können wir den Landerwerb in Angriff nehmen.»

Die Rechtsabbiegespur auf der Mutschellenkreuzung soll etwa an dieser Stelle beginnen. Marc Ribolla (24.3.2020)

Für die Rechtsabbiegespur muss der Kanton gesamthaft rund 180 Quadratmeter Land von verschiedenen Grundeigentümern erwerben. Voser zeigt sich optimistisch und hofft, dass der Bau noch dieses Jahr starten kann. Als möglicher Zeithorizont kämen die verkehrsärmeren Sommer- oder die Herbstferien in Frage.

Doch wieso wird die baureife Bushaltestelle nicht jetzt schon gebaut? Voser erklärt dazu: «Wir möchten beides direkt hintereinander umsetzen. Das spart einerseits Kosten, weil so nur einmalig gewisse Bauinstallationen nötig sind und es gibt andererseits weniger Auswirkungen auf den Verkehr.» Von Beginn der Bauarbeiten weg, geht Voser von einer Bauzeit von rund zwei Monaten aus.