Rudolfstetten Von ihm gibt’s nur zwei Exemplare: Ein Sauber C2 von 1971 ist eines der Highlights am historischen GP Mutschellen Nach fünf Jahren Unterbruch findet am 30. April wieder der GP Mutschellen am Rudolfstetter Friedlisberg statt. Die Fans dürfen sich dabei wie gewohnt auf Perlen aus über hundert Jahren Motorsportgeschichte freuen. Wir stellen die Highlights vor.

Der Sauber C2 von 1971 wurde nur zweimal gebaut. Bild: Mario Fuchs

Man kann sie an einer Hand abzählen, die bedeutenden jährlich stattfindenden Grand Prix (GP) in der Schweiz. Der GP Mutschellen gehört dazu. Am Sonntag, 30. April, findet der Event zum 9. Mal und erstmals seit fünf Jahren wieder statt.

Unter dem Slogan «Motorsportgeschichte live erleben» dürfen sich die Fahrerinnen und Fahrer sowie die jeweils rund 10 000 Fans auf über hundert Jahre Motorsportgeschichte freuen. Unter den über 300 Fahrzeugen befinden sich viele Raritäten längst vergangener Tage – von Vorkriegswagen aus den 1910er-Jahren bis hin zu modernen Sportwagen aus der Neuzeit.

Der GP Mutschellen zieht immer Tausende Fans an den Friedlisberg. Bild: Andre Albrecht

Das Besondere am GP Mutschellen ist die Nähe zu den Zuschauenden. «So lädt der Wagenpark dazu ein, die vielen einzigartigen Fahrzeuge und Motorräder hautnah mitzuerleben und den interessanten Diskussionen zwischen den Fahrern und Fans zu lauschen», teilt das OK mit. Es werden, wie in den Vorjahren, mehrere tausend Personen entlang der Strecke beziehungsweise entlang des Rudolfstetter Friedlisbergs erwartet.

Auch ein 106 Jahre alter American La France Typ 12 ist dabei

Ein paar teilnehmende Fahrzeuge werden mit synthetischem Kraftstoff betankt sein und damit beweisen, dass es möglich ist, alte Motoren ohne technische Anpassungen mit nichtfossilen Treibstoffen zu betreiben. Diese fahren beinahe CO 2 -neutral. «Synfuels und E-Fuels sind die Zukunft für alle Fahrzeuge mit Verbrennermotoren», erklärt das GP-OK.

Im Mittelpunkt stehen aber natürlich die Oldtimer und Motorräder. Eines der Aushängeschilder des GP Mutschellen 2023 ist beispielsweise der Sauber C2 aus dem Jahr 1971. Der Rennwagen von Peter Sauber wurde nur zweimal gebaut, anfänglich in Deutschland und ab 1974 in der Schweiz eingesetzt und war an unzähligen Rennen erfolgreich. Das Fahrzeug wurde in aufwendiger Arbeit von Besitzer Ernst Sigg restauriert und in den Originalzustand zurückgebaut.

Auch Motorräder und Seitenwagen gibt es am GP Mutschellen zu bewundern. Bild: Andre Albrecht

Weitere Highlights werden ein American La France Typ 12, Baujahr 1917. Der 106 Jahre alte Oldtimer hat einen Kettenantrieb, Holzspeichenräder und einen 14 500 Kubikzentimeter-Motor. Oder ein Allard J2 Cadillac, Baujahr 1951. «Es ist ein sehr seltenes Rennfahrzeug von Sydney Allard, welches nur in neunzig Exemplaren entstand und auf allen berühmten Strecken eingesetzt wurde», heisst es in der Beschreibung.

Der GP Mutschellen findet am 30. April von 8.20 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 18 Franken, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre dürfen gratis zusehen. Weitere Informationen gibt es auf www.gpmutschellen.ch. (az/rib)