Rudolfstetten Von «Fast & Furious» bis zu Mutter Teresa –mit buntem Programm feiert das «Kino uf em Dorfplatz» sein 25-jähriges Bestehen Vom 11. bis 18. August findet in Rudolfstetten das «Kino uf em Dorfplatz» statt. Anlässlich des Jubiläums gibt es einige Veränderungen – gross gefeiert werden soll aber erst in fünf Jahren.

Rund 2500 Besucherinnen und Besucher werden vom 11. bis 18. August beim «Kino uf em Dorfplatz» in Rudolfstetten erwartet. Dazu gehören neben den Rudolfstetterinnen und Rudolfstettern auch Gäste aus der Region Mutschellen oder ferner liegenden Gemeinden. «Zum Teil fahren Leute eine Stunde zu uns», sagt OK-Präsident Stefan Meienberg. Dieses Jahr verwandelt sich der Dorfplatz bereits zum 25. Mal in ein Open Air Kino.

Pro Abend wird für etwa 400 Kinobesucherinnen und Kinobesucher gestuhlt. Archivbild: Dino Nodari

Passend zum silbernen Jubiläum führt der Verein Kino uf em Dorfplatz ein neues Gastronomie-Konzept ein. Da der Turn- und Sportverein Rudolfstetten/Volley Mutschellen nicht mehr für die Bar und Verpflegung zuständig ist, wird Michael Stutz, der Betreiber des Burki Bistros in Widen im Einsatz sein. Neben den gewohnten Würsten vom Grill und dem Raclette, wird es neu auch Nachos, Schnitzelbrot, Gemüsecurry und Älplermagronen geben. «Wir schauen mal, wie es läuft und werden das Menü je nachdem nächstes Jahr ausbauen», erklärt Meienberg.

Für die Mithilfe werden freiwillige Vereine und Privatpersonen aufgeboten. Ebenfalls neu ist, dass bereits ab 18.30 Uhr gespiesen und getrunken werden kann. In Vorjahren waren Bar und Verpflegungsstand erst eine Stunde später geöffnet. Das OK hofft auf ein gemütliches Beisammensein mit Dorffest-Charakter, bevor der Film startet. Zur Zelebration des 25-jährigen Bestehens wird das Jubiläumsbier von Berke Bräu angeboten. Ein grösseres Fest ist zum 30-Jahre-Jubiläum geplant.

Vor 25 Jahren war vor allem die Technik anders

Seine Anfänge erlebte das «Kino uf em Dorfplatz» im Jahre 1998. Urs Schweizer, ehemaliges Mitglied des TSV Rudolfstetten/Volley Mutschellen, hat es damals ins Leben gerufen. Zwei Jahre lief das Kino unter dem Turn- und Sportverein, danach wurde ein eigener Verein gegründet. Seither hat sich einiges geändert, zum Beispiel die Technik. Was früher mit Filmrollen auf die Leinwand projiziert wurde, läuft heute digital.

Ausserdem ist der Dorfplatz etwas kleiner geworden, da das Gebäude für den Lidl umgebaut wurde. «Das ist aber nicht schlimm und macht es sogar etwas heimeliger», so Meienberg.

Vielfältiges Filmprogramm führt durch die Kinowoche

Auf dem diesjährigen Programm stehen acht verschiedene Filme. Begonnen wird am Freitagabend mit «Fast & Furious 10». Am Sonntag wird der Disney-Film «Elemental» für Familien laufen. Dies hat sich so ergeben, da die Kinder aufgrund Maria Himmelfahrt am Montag noch nicht zur Schule müssen.

«Mother Teresa & Me» wird am Donnerstag der Folgewoche abgespielt. Die Initiantin Bea Schneiter von evoilà Mode in Berikon präsentiert dazu einen Apéro im Restaurant Pöstli. Der Film feiert die Botschaft von Mutter Teresa in einem modernen Kontext. Die Erlöse des Films werden für Gesundheitsversorgung, Bildung und Unterstützung von Bedürftigen gespendet.

Der Vorverkauf hat bereits gestartet. Tickets können online oder an Vorverkaufsstellen bezogen werden. Auch an der Abendkasse werden noch Eintritte vergeben, sofern der Film noch nicht ausverkauft ist. Wer alle Kinofilme geniessen möchte, kann einen Filmpass für 90 Franken kaufen.