Rudolfstetten Unbekannte zünden am frühen Morgen zwei Autos an – Polizei sucht Zeugen In Rudolfstetten haben unbekannte Personen am Montagmorgen zwei parkierte Autos in Brand gesetzt. Eines ist komplett zerstört worden, eines stark beschädigt.

Eines der Autos ist durch den Brand komplett zerstört worden. Kapo AG

Die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Zelgrankstrasse in Rudolfstetten vernahmen am Montagmorgen gegen 6.00 Uhr Brandgeruch. Als sie nachschauten, bemerkten sie, dass aus der Garagenbox vor dem Haus Rauch ins Freie drang. Rasch wurde klar, dass das darin parkierte Auto in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Dennoch zerstörte dieser den Subaru und zog das Innere der Garagenbox stark in Mitleidenschaft. Dies teilt die Aargauer Kantonspolizei am Montagnachmittag mit.

Praktisch zur gleichen Zeit wollte ein am Gartenweg wohnhafter Mann in sein Auto einsteigen. Dabei musste er jedoch feststellen, dass die Mittelkonsole des VW verbrannt und das Innere russgeschwärzt war. Dadurch entstand am Auto grosser Schaden.

Die Kantonspolizei Aargau geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Über die Täterschaft und deren Motive liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Denkbar ist allerdings, dass nächtliche Diebe die Autos nach Wertsachen durchsuchten und danach ihre Spuren durch Feuer zu vernichten suchten.

Zeugenaufruf Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht Augenzeugen, die verdächtige Beobachtungen machten oder Personen, die Hinweise auf eine nächtliche Durchsuchung des Autos nicht gemeldet haben.

