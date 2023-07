Rudolfstetten Seniorin verursacht Unfall und muss ihren Führerausweis abgeben In Rudolfstetten hat eine 81-Jährige einen spektakulären Selbstunfall verursacht. Sie wurde dabei leicht verletzt. Ihren Führerausweis ist sie vorderhand ebenfalls los.

An den beiden Autos entstand Sachschaden. Kapo AG

Die Quartierstrasse an der Herrenbergstrasse in Rudolfstetten ist recht steil. Auf der besagten Strasse war am Montag gegen 16 Uhr eine Seniorin mit ihrem Auto unterwegs. Sie fuhr abwärts in Richtung Dorfzentrum, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Dabei habe die 81-Jährige aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Und dann folgen spektakuläre Szenen: In einer engen Linkskurve ist sie deshalb von der Strasse abgekommen, hat ein Geländer durchschlagen und ist sogar noch über das dortige kanalisierte Bächlein geflogen. Jenseits davon querte der Wagen die Säntisstrasse, um dann gegen das vor einem Haus parkierte Auto zu prallen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Der Unfall ging verhältnismässig glimpflich aus. Die 81-Jährige wurde zwar leicht verletzt und von einer Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht. Schlimmeres passierte glücklicherweise nicht. Beide Autos sowie das Geländer des Bachbettes wurden stark beschädigt.

Die Kantonspolizei Aargau nahm der Unfallverursacherin den Führerausweis vorläufig ab. (cri)

