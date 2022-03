Rudolfstetten Gemeinde will die 1.-August-Feier neu organisieren – nach über 25 Jahren ist Schluss für den Männerchor Seit über 25 Jahren organisiert der Männerchor von Rudolfstetten-Friedlisberg die Bundesfeier. In Zukunft möchte die Gemeinde neuen Schwung reinbringen und schreibt die Organisation neu aus. Gemeinderat Patrik Luther erklärt, was es damit auf sich hat.

Dies war die letzte 1.-August-Feier in Rudolfstetten, die der Männerchor organisierte. 2021 mit Festredner Albert Rösti. zvg

Die Bundesfeier ist einer der verbreitetsten traditionellen Schweizer Anlässe. Landauf, landab. Auch in Rudolfstetten zieht sie jeweils viele Menschen an. In den vergangenen Jahren waren es dort durchschnittlich 300 Personen, die sich am 1. August für einen geselligen Nachmittag und Abend trafen.

Seit über 25 Jahren zeichnet der Ruedistetter Männerchor in Zusammenarbeit mit der Gemeinde für die Organisation der Feier verantwortlich. Damit ist nun Schluss. Denn der Gemeinderat möchte die Durchführung und das Organisieren der Bundesfeier neu prüfen und für die Zukunft neu darstellen.

Alle lokalen Vereine sind aufgerufen zu überlegen, ob sie ab diesem Jahr an der Organisation interessiert sind. Seitens Gemeinderat ist der neu gewählte Patrik Luther zuständig. War man mit dem Männerchor etwa nicht mehr zufrieden? «Nein, ganz und gar nicht. Wir bedanken uns beim Männerchor für die langjährige Organisationsunterstützung und für die stets reibungslose Durchführung», erklärt Luther.

Ein Kulturgefäss soll Boden für Angebote bereiten

Der Gemeinderat habe sich mit Beginn der neuen Amtszeit auch mit den Legislaturzielen beschäftigt. Der Wunsch sei es, in den kommenden vier Jahren neue Kulturgefässe zu etablieren. Diese sollen im Dorf Boden für neue Kulturangebote bereiten. «Alles soll im Kontext der Begegnung stehen. Wir haben sehr viele Aktivitäten in Rudolfstetten», führt Luther aus. Auch die Bundesfeier gehöre dazu.

Es sei nach all den Coronajahren aber auch ein guter Zeitpunkt, um deren Organisation neu auszuschreiben. «Vielleicht gelingt es, auch die jüngere Bevölkerung oder Familien wieder mehr anzulocken. Es soll ein generationenübergreifender Anlass sein und einen frischen Touch bekommen», so Luther.

Bis zum 18. März Bewerbungen einreichen

Ab sofort können nun interessierte Rudolfstetter Vereine ihre Bewerbung mit einer Konzeptidee bis zum 18. März beim Gemeinderat einreichen. Dieser möchte dann Ende des Monats über die Vergabe entscheiden. Damit die Vereine noch genügend Vorbereitungszeit haben. Luther sagt:

«Man muss bedenken, dass die Bundesfeier stets in den Sommerferien stattfindet und die personellen Ressourcen mit Ferienabwesenheiten beachten.»

Der Zuschlag für die Organisation beinhaltet die Mitgestaltung des Festprogramms mit der Ansprache, den Betrieb der Festwirtschaft und den Auf- und Abbau der Installationen. Der Rest ist der Fantasie der Vereine überlassen, auch ob die Feier allenfalls am 31. Juli stattfinden könnte.

«Wir lassen bewusst möglichst viel offen. Auch wenn eine Bundesfeier ein bisschen mehr Leitplanken hat als andere Anlässe. Ich bin gespannt, wer welche Ideen bringt», freut sich Luther. Ziel ist es, die 1.-August-Feier in regelmässigen Abständen wieder neu zu vergeben. Und er betont: «Selbstverständlich darf sich auch der Männerchor wieder an der Ausschreibung beteiligen.»