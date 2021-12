Rudolfstetten Gemeinde stoppt Baupläne mit Planungszone beim Bahnhof – die privaten Eigentümer sind nicht erfreut Auf zwei privaten Landparzellen an der Unteren Dorfstrasse in Rudolfstetten-Friedlisberg sind einstweilen keine Baumassnahmen mehr möglich. Der Gemeinderat sichert sich so Möglichkeiten für einen zukünftigen Bahnhofumbau.

Für dieses Areal in Rudolfstetten hat der Gemeinderat eine Planungszone erlassen. Walter Christen

Der geplante Um- und Ausbau des Bahnhofs in Rudolfstetten muss sichergestellt werden, weshalb der Gemeinderat über zwei Parzellen an der Unteren Dorfstrasse eine Planungszone erlassen hat. Das heisst im Klartext: Baumassnahmen sind auf den betreffenden Grundstücken keine oder allenfalls nur eingeschränkt möglich.

Dies bis zum Inkrafttreten der revidierten Bau- und Nutzungsordnung, der Nutzungsplanung Siedlung. Allfällige Baubewilligungen werden nur dann erteilt, wenn feststeht, dass sie die Verwirklichung neuer Pläne oder Vorschriften nicht verunmöglichen.

Im vorliegenden Fall ist der Gemeinderat zuständig für die Verfügung der Planungszone, welche mit der öffentlichen Auflage, die noch bis zum 20. Dezember dauert, wirksam wird. Die Planungszone gilt längstens für fünf Jahre.

Der rechtskräftige Zonenplan der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg – er stammt von 2001 – wird gegenwärtig revidiert, das Räumliche Entwicklungsleitbild (REL) ist erstellt. Der Kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) befindet sich in Bearbeitung und das Mitwirkungsverfahren bei der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) ist in Vorbereitung. Im REL, welches der Gemeinderat verabschiedet hat, ist das Gebiet der Unteren Dorfstrasse als Handlungsschwerpunkt im Zusammenhang mit der Gesamtrevision der BNO ausgeschieden worden und beinhaltet unter anderem die Parzellen 1001 und 1002, die nun mit einer Planungszone belegt werden sollen.

Studie für Wohnüberbauung bei Gemeinde eingereicht

Wie die AZ von Gemeindeschreiber Urs Schuhmacher erfahren hat, hegt eine Eigentümerschaft der beiden Parzellen Bauabsichten. Eine Bebauungsidee ist offenbar bereits vorhanden. Dabei spielt aber der Abstand zum Gewässer (Rummelbach) und auch die Lärmbelastung (Bernstrasse) an diesem Standort eine Rolle.

Die besagten beiden Parzellen befinden sich in der Mehrfamilienhauszone M3. Das heisst, die Realisierung einer zonenkonformen Überbauung auf Basis der vorliegenden Grundlagen würde nach Ansicht der Gemeinde die qualitative Entwicklung des Gebiets Untere Dorfstrasse an diesem Standort verunmöglichen.

Hier plant der Eigentümer eine Wohnüberbauung. Walter Christen

Aber nicht nur: Es geht vor allem auch um ein öffentliches Anliegen. Denn der Hintergrund der erlassenen Planungszone in Rudolfstetten-Friedlisberg ist der angekündigte Um- und Ausbau des Bahnhofs mit möglichem Beginn in den Jahren 2024/2025.

Erste Pläne hat die Betreiberin der Bremgarten-Dietikon-Bahn, die Aargau Verkehr AG (AVA), bereits präsentiert. So müssen nach Angaben des Gemeindeschreibers nicht nur das Geleise umgebaut und ein Mittelperron erstellt, sondern auch die Zugänge behindertengerecht gestaltet werden, «weil die Rampen teilweise zu steil sind», so Urs Schuhmacher. Die planerischen Voraussetzungen für den Um- und Ausbau des Bahnhofs gelte es deshalb auch auf kommunaler Ebene sicherzustellen, vor allem die Personenzugänge.

Nach der Regelbauweise der BNO könnten in der Mehrfamilienhauszone M3 drei Vollgeschosse und ein Dach- oder Attikageschoss verwirklicht werden. Eine Gestaltungsplanung würde ohne Zonenänderung gar ein zusätzliches Vollgeschoss erlauben. Ausserdem liesse sich die Ausnützung erhöhen und eine bessere Verdichtung beziehungsweise Arealentwicklung umsetzen.

Der Bahnhof Rudolfstetten und das Areal der Planungszone ennet der Bernstrasse (rechts). Marc Ribolla (18.8.2020)

Die Gemeindebehörde ist der Meinung, dass sich durch den Erlass der Planungszone die Zufahrtssituation für die beiden Parzellen gemeinsam lösen lässt und somit die Erschliessung zwingend und in Absprache geregelt werden kann mit einem Fussgängerzugang zur Unterführung beim Bahnhof und der Erschliessung der beiden Grundstücke.

«Von der Planungszone gar nicht begeistert»

Fatmir Bellaqa (F & B Bau AG) in Oberglatt ist seit Januar dieses Jahres im Besitz der Parzelle 1001 in Rudolfstetten, die sich nahe an der Bernstrasse und direkt gegenüber des Bahnhofs befindet. Auf Anfrage verriet er gegenüber der AZ, dass er mit seinem Architekten am Planen einer Wohnüberbauung sei.

«Es soll etwas Schönes geben. Und die Lage beim Bahnhof ist ideal für Wohnungen», sagte er. Er möchte «die Überbauung so schnell wie möglich realisieren», wie er betonte. Daher ist er «von der Planungszone, welche der Gemeinderat erlassen hat, gar nicht begeistert». Er wolle sich mit seinem Anwalt beraten, was nun zu tun sei, hielt Bellaqa fest.

Die Eigentümerschaft der mit zwei Mehrfamilienhäusern und einem Garagentrakt überbauten angrenzenden Parzelle 1002 will nicht namentlich genannt werden, hielt jedoch fest, keine Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft der benachbarten Parzelle 1001 zu planen.