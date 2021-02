Rudolfstetten Gemeinde passt die Abstimmungszeiten an, damit Bürger nachher zum Gottesdienst gehen können In Rudolfstetten wird das Abstimmungslokal an Abstimmungssonntagen auf Wunsch der Bürger zukünftig schon um 9.15 Uhr statt erst um 9.30 geöffnet.

Blick aufs Rudolfstetter Zentrum mit der katholischen Kirche. Marc Ribolla (12.8.2020)

Die grosse Mehrheit der Bevölkerung nutzt bei Abstimmungen und Wahlen mittlerweile die Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe. Trotzdem ist für einige der persönliche Gang zum Wahllokal eine Tradition.

Ebenso wie der sonntägliche Kirchenbesuch. Diese Kombination führte teilweise zu stressigen Situationen. Zum Beispiel in Rudolfstetten-Friedlisberg.

Nun reagiert die Gemeinde. Sie teilt mit: «Auf Grund von Mitteilungen von Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, welche den persönlichen Urnengang vorziehen, hat der Gemeinderat entschieden, die Öffnungszeiten der Urne an den Wahlsonntagen um eine Viertelstunde vorzuverschieben. Auf Grund des Sonntagsgottesdienstes, welcher seit einiger Zeit um 9.30 Uhr in der katholischen Kirche beginnt, verbleiben so vorgängig 15 Minuten, um den Urnengang vor dem Gottesdienst zu ermöglichen.»

Die neuen Urnenöffnungszeiten in Rudolfstetten lauten deshalb ab 7. März neu: 9.15 bis 9.45 Uhr im Foyer der Mehrzweckhalle. «Der Gemeinderat dankt für die Kenntnisnahme und Beachtung. Er hofft, mit dieser zeitlichen Verschiebung die bisherige zeitliche Diskrepanz mit dem um 9.30 Uhr beginnenden Sonntagsgottesdienst beheben zu können», heisst es weiter. (az)