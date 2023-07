Rudolfstetten Ein neues Quartier im Hofacker statt bei der Kläranlage – was sich im Dorf alles verändern soll Die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg überarbeitet ihre alte Bau- und Nutzungsordnung. Aktuell läuft das Mitwirkungsverfahren. Ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtrevision ist eine Umzonung.

Schon über 20 Jahre sind verstrichen, seit die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg zum letzten Mal ihre Bau-und Nutzungsordnung (BNO) und den Bauzonen- und Kulturlandplan (BZP) aktualisiert hat. Die aktuelle Version datiert aus dem Jahr 2000. Einzig 2015, 2017 und 2018 gab es kleinere Teilrevisionen.

Seit einiger Zeit hat der Gemeinderat deshalb eine Gesamtrevision der BNO an die Hand genommen. Die Ziele sind unter anderem eine Harmonisierung der Baubegriffe, Festlegung der Gewässerräume und die Optimierung der Bauzonen. Dies im Rahmen einer Innenentwicklungsstrategie. Gewisse Vorgaben sind durch übergeordnete Vorschriften durch den Kantonalen Richtplan vorgegeben.

Dieses Areal von rund 4500 Quadratmetern hinter der Haltestelle Hofacker soll eingezont werden. Bild: Marc Ribolla

Zurzeit läuft das öffentliche Mitwirkungsverfahren für die BNO-Gesamtrevision seit knapp drei Wochen und noch bis zum 25. Juli. «Es sind bereits ein paar Eingaben aus der Bevölkerung eingetroffen. Wir sind selbst gespannt, wie viele es am Ende sein werden», sagt Rudolfstettens Gemeindeschreiber Urs Schuhmacher

Gestaltungsplanpflicht an der Unteren Dorfstrasse

Gemäss einer Prognose des Kantons wird das Dorf von aktuell rund 4700 Einwohnerinnen und Einwohnern bis ins Jahr 2040 auf 5360 Personen wachsen. Das soll in der neuen BNO mit einer revidierten Bauzonengrösse möglich werden. Dabei handelt es sich um Aufzonungen in gewissen Gebieten wie der Unteren Dorfstrasse, die teilweise zu M5, also fünfgeschossig aufgezont werden. Dort wird auch eine Gestaltungsplanpflicht eingeführt.

Eine Aufzonung ist auch an der Mutschellenstrasse vorgesehen, die von E2 zu M3 werden soll. Dort stehen schon heute klassische Einfamilienhäuser. Mit der Aufzonung kann die innere Verdichtung gefördert werden.

Ein wesentlicher Entwicklungsschwerpunkt soll im Gebiet Hofacker unterhalb der gleichnamigen AVA-Bahnhaltestelle entstehen. Dort wird eine rund 4500 Quadratmeter grosse Fläche, die sich heute in der Landwirtschaftszone befindet, eingezont. Im Gegenzug wird stattdessen eine gleich grosse Fläche in der Nähe der Kläranlage als Kompensation ausgezont.

Blick aufs Rudolfstetter Dorfzentrum. Bild: Marc Ribolla

Das Areal Hofacker bietet sich besser für Wohnraum an und ist dank des nahen Bahnhofs auch gut erschlossen. Im Rahmen der BNO wird es in jenem Gebiet auch zu einer Bachzusammenführung – und teilweise –

-freilegung des Islerewaldbächlis und des Hinterrütibächlis in den Rummelbach kommen.

Im besten Fall befindet die Gmeind schon im Sommer 2024 über die BNO

«Die Festlegung der Gewässerräume ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit», erklärt Gemeindeschreiber Schuhmacher. Die vorgeschlagenen Anpassungen in der BNO betreffen noch etliche weitere Punkte. In Zukunft sollen beispielsweise bei Mehrfamilienhäusern alle Pflicht-Parkplätze unterirdisch erstellt werden müssen.

Parallel zum laufenden Mitwirkungsverfahren ist bereits die kantonale Vorprüfung der neuen BNO im Gange. Die Gemeinde Rudolfstetten hofft, dass die anschliessende öffentliche Auflage im Herbst/Winter 2023/2024 erfolgen wird und die Gemeindeversammlung schon im Sommer 2024 darüber befinden kann. Das Inkrafttreten wäre dann bestenfalls im Januar 2025 möglich. Gemäss Gemeindeschreiber Schuhmacher ein ambitioniertes Ziel.