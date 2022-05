Rudolfstetten Das Dorf am Mutschellen feiert seine Missionare und 100 Jahre Missionsgesellschaft Immensee Vier Missionarspriester sind im vergangenen Jahrhundert aus Rudolfstetten nach Afrika gegangen, um im Namen der Missionsgesellschaft Betlehem in Immensee zu helfen und zu predigen. Die dadurch entstandene Freundschaft wird am 29. Mai in Rudolfstetten gefeiert.

Ernst Wildi ist einer der vier Missionspriester, die einst nach Afrika gereist waren. zvg (15.12.2016)

Alles begann mit dem französischen Priester Pierre-Marie Barral, der 1896 mit seiner frisch gegründeten «Ecole apostolique de Bethléem» ins Hotel Wilhelm Tell an der Hohlen Gasse in Immensee zog. Hier nahm die Missionsgesellschaft Bethlehem (SMB) ihren Anfang. Dieses Jahr feiert sie ihr 100-Jahr-Jubiläum. Gefeiert wird auch in Rudolfstetten. Wieso ausgerechnet hier?

Ganz einfach: Es gibt wenige Orte, aus denen in den vergangenen 100 Jahren so viele Missionare für die SMB nach Afrika gereist sind, wie aus Rudolfstetten. Vier Missionspriester stammen von hier: Franz Brem (1914–1988), Kilian Hüsser (1941–1980), Kaspar Hürlimann (1919–2007) sowie Ernst Wildi, geboren 1941. Auf die Frage, warum am Mutschellen eine solche Häufung zu finden sei, meinte Wildi kürzlich im Magazin «Horizonte» schalkhaft: «Das müssen wir beim jüngsten Gericht Gott selber fragen.»

Es geht nicht mehr um «Heidenbekehrung»

Die Missionsgesellschaft Bethlehem ist kein Orden. Sie ist kirchenrechtlich eine «Gemeinschaft des apostolischen Lebens» mit Priestern und Brüdern, die endgültige Versprechen von Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam ablegen. 100 Jahre lang reisten viele von ihnen nach Asien, Afrika und Lateinamerika, um den interkulturellen und interreligiösen Austausch zu fördern und das Wort Gottes zu verkünden.

Dabei ist ihnen wichtig zu betonen: Vor ein paar hundert Jahren war das Ziel der Missionierung die «Heidenbekehrung». Das ist längst überholt. Ernst Wildi kam 1974 nach Sambia, weil ihn die Bischofskonferenz als Dozenten für Theologie ans Nationale Priesterseminar berufen hatte.

Die Bethlehem-Missionare seien geschätzt worden, weil sie auf die Bedürfnisse der Menschen eingingen: «Statt einer Kirche haben wir zuerst einen Garten angelegt», wird er in «Horizonte» zitiert. Auch Schulen und Krankenstationen wurden von den Missionaren aufgebaut.

Am Sonntag, 29. Mai, um 9.30 Uhr feiert die Pfarrei Rudolfstetten das Jubiläum mit einem Gottesdienst in der Kirche Christkönig. Dieser wird vom ehemaligen Missionar Ernst Wildi selbst zusammen mit Beatrice Koller Bichsel und Maria Felber vorbereitet. Musikalisch begleitet wird die Feier Mathias Schiesser (Perkussion) und Heinz Fischer (Saxofon). Anschliessend gibt es ein Suppezmittag und gemütliches Beisammensein. (az)